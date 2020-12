CCR Barcas e Sesc promovem campanha de arrecadação de alimentos

Até o próximo dia 22, os passageiros que utilizarem as barcas da linha Arariboia (Niterói-Rio-Niterói) poderão participar da Campanha Natal Solidário Sesc-RJ & CCR Barcas, que tem por objetivo arrecadar alimentos não perecíveis para serem doados a famílias carentes neste Natal. Os pontos de coleta estão nas Estações Praça Arariboia, no Centro de Niterói, e Praça XV, no Centro do Rio.

A ação faz parte do Programa Mesa Brasil, que desde 1994 contribui para mudar o triste cenário da má distribuição e do desperdício de alimentos no Brasil, país onde mais de 14 milhões de pessoas passam fome diariamente (FAO 2017).

Cestas básicas - Neste ano, em meio à pandemia do novo coronavírus, com o objetivo de prestar solidariedade aos setores mais atingidos da sociedade, o Instituto CCR, por meio da CCR Barcas, realizou a doação de 37 toneladas de alimentos por meio de cestas básicas para comunidades carentes de Charitas, em Niterói, Ilha do Governador e Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, e Ilha Grande, em Angra dos Reis.