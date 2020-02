Secretaria Estadual de Educação abre 2ª fase de matrículas

A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) abriu, nesta terça-feira, a 2ª fase de matrículas. Os candidatos não alocados na 1ª fase terão os dias 21 e 22 para escolher de escola de seu interesse no site Matrícula Fácil, no endereço www.matriculafacil.rj.gov.br. Após o cadastro, o aluno ou o responsável terá dois dias para confirmar a matrícula diretamente na escola selecionada.





Já os candidatos que se inscreveram na primeira etapa e foram alocados e não confirmaram matrícula e os alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio que não participaram da 1ª fase poderão se inscrever a partir do dia 23 de janeiro na 2ª fase.





O secretário de Estado de Educação, Pedro Fernandes, reforça que os estudantes ou responsáveis devem ficar atentos quanto à documentação exigida para confirmar a matrícula nesta 2ª fase.





"No ato da matrícula é necessário apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: Carteira de Identidade ou documento que a substitua (Certidão de Nascimento ou Casamento); CPF, se possuir; Histórico Escolar ou Declaração da última unidade de ensino em que estudou, constando a série para a qual o aluno está habilitado; Carteira de Identidade e CPF do responsável legal, no caso de menor de 18 anos; Laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso) e Comprovante de Residência", informa Pedro Fernandes.





A rede estadual também vai abrir mais de 1.600 vagas em três novas escolas da capital, em imóveis que foram comprados pela Secretaria de Educação. No Colégio Estadual Deborah Mendes de Morais, antigo Colégio Figueiras, em Pedra de Guaratiba, serão abertas 590 oportunidades. No Colégio Estadual Rodrigo Otávio Filho, antigo Colégio Republicano, em Vaz Lobo, serão cerca de 600 vagas. Já no Colégio Estadual Mato Grosso, antigo Colégio Futuro VIP, a Seeduc ofertará mais de 450 oportunidades.





Transferência de escolas começa dia 23





O cadastro para transferência de alunos matriculados na rede pública estadual será alterado. Previsto para iniciar no dia 27 de janeiro, a data será antecipada para o dia 23, próxima quinta-feira.





Os estudantes que desejam trocar de escolas e turnos devem acessar o site Matrícula Fácil, no endereço www.matriculafacil.rj.gov.br, e selecionar a unidade com vaga disponível de sua preferência. Após a confirmação do cadastro, o aluno terá dois dias úteis para confirmar a vaga diretamente no colégio indicado.

SERVIÇO

Dias 21 e 22: Exclusivos para os candidatos não alocados da 1ª fase. A inscrição será pelo site Matrícula Fácil (www.matriculafacil.rj.gov.br)

A partir do dia 23: Para os candidatos não alocados, os que não confirmaram matrícula na 1ª fase e os novos candidatos do Ensino Fundamental e Ensino Médio que não participaram da 1ª fase de matrículas poderão se inscrever no site Matrícula Fácil (www.matriculafacil.rj.gov.br)

Transferência de escola: a partir do dia 23, no site Matrícula Fácil (www.matriculafacil.rj.gov.br)