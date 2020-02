CIUG abre inscrições para idiomas e redação nesta terça-feira (21)

Os interessados em ingressar em um dos cursos de idiomas e redação do Centro Interescolar Ulysses Guimarães (CIUG) devem ficar atentos. As inscrições para os cursos de Inglês, Francês, Espanhol e Redação, para o 1º semestre deste ano na instituição, ficarão abertas a partir das 10h desta terça-feira (21) e vão até às 23h59 do dia 22 de janeiro. O cadastro deve ser feito pela internet através do site da prefeitura. As vagas serão distribuídas na seguinte ordem de prioridade: primeiro para estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino de São Gonçalo, depois para funcionários da Rede Municipal de São Gonçalo, e por último para a comunidade em geral.





Para se inscrever é preciso ter idade mínima de 13 anos e estar, pelo menos, cursando o 7º ano do Ensino Fundamental. As vagas disponíveis serão distribuídas de acordo com os seguintes turnos: manhã: a) 120 (cento e vinte) Inglês; b) 20 (vinte) Redação. Tarde a) 40 (quarenta) Inglês; b) 70 (setenta) Espanhol; c) 40 (quarenta) Redação. Noite a) 15 (quinze) Francês; b) 50 (cinquenta) Inglês. Os adolescentes de 13 a 17 anos terão prioridade na ocupação das vagas dos turnos da manhã e tarde. Para se inscrever no curso de Redação para concurso é necessário ter no mínimo 9º ano do Ensino Fundamental.





No momento da inscrição na internet serão solicitados os seguintes dados nome completo; II - endereço completo; telefone (s) para contato; data de nascimento; nome da escola em que estuda, se for o caso; grau de escolaridade; se funcionário da Rede Municipal, identificar a Secretaria onde trabalha; indicação do turno que quer estudar. Concluída a inscrição, será gerado um número para o candidato inscrito. Este será o comprovante de inscrição que deverá ser impresso pelo candidato.





Os candidatos serão matriculados nas turmas de acordo com a sua preferência de turno e a disponibilidade oferecida pela Unidade. As inscrições dos candidatos serão classificadas em ordem crescente do número gerado no momento da inscrição, respeitando a ordem de prioridade. Será desclassificado o aluno que efetuar mais de uma inscrição no mesmo idioma. A relação dos candidatos selecionados estará disponível no dia 27 de janeiro pelo site da prefeitura e exposto no mural do CIUG , a partir das 13h do mesmo dia.





As matrículas serão efetivadas no CIUG, na Rua Doutor Gradim, s/nº, Porto da Madama, no dia 28, das 13h às 19h, e no dia 29, das 8h às 14h. No ato da matrícula será obrigatória a apresentação dos seguintes documentos: original e cópia da certidão de nascimento ou casamento ou identidade; original e cópia do comprovante de escolaridade; original e cópia do comprovante de residência; original e cópia do contracheque, caso seja funcionário da Rede Municipal de São Gonçalo; e uma foto 3x4. A falta de qualquer um desses documentos implicará na perda da vaga.





O aluno selecionado terá direito de cursar apenas um idioma. Caso seja selecionado para dois idiomas terá que fazer a opção no ato da matrícula. Se houver desistência na efetivação das matrículas, o resultado da reclassificação estará disponível no site no dia 31 de janeiro, com matrículas, no dia 03 de março, das 8h às 18h, com todos os documentos exigidos.





SERVIÇO





CALENDÁRIO:





Inscrições:

http://www.pmsg.rj.gov.br/educacao/ciug





Período: A partir das 10h do dia 21 até às 23h59 do dia 22





Candidatos classificados: 27 de janeiro





Local: http://www.pmsg.rj.gov.br/educacao/ciug ou sede do CIUG





Matrícula: 28 de janeiro, das 13h às 19h29 de janeiro, das 8h às 14h





Local: CIUG - Rua Doutor Gradim, s/nº, Porto da Madama





Reclassificação: 31 de janeiro





Matrícula para reclassificados: 03 de março , das 8h às 18h