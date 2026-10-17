MetrôRio abre inscrições para Jovem Aprendiz exclusivo para mulheres; veja como participar
Oportunidade é voltada a candidatas de 18 a 22 anos com ensino médio completo
Mulheres que buscam ingressar no mercado de trabalho têm uma oportunidade na área de manutenção industrial. O MetrôRio abriu inscrições para o banco de talentos do Programa Jovem Aprendiz 2026, destinado exclusivamente a mulheres cis e trans com idade entre 18 e 22 anos. O prazo para cadastro termina na próxima terça-feira, dia 20 de outubro.
A iniciativa prevê oportunidades de formação profissional em áreas técnicas ligadas ao funcionamento do sistema metroviário. A primeira seleção prevista é para o curso de Eletricista Industrial, com início estimado para novembro. O banco de talentos também poderá ser utilizado em futuras oportunidades nas formações de Mecânico de Manutenção e Instrumentista Industrial.
Formação técnica e experiência profissional
O programa combina ensino teórico e atividades práticas, permitindo que as participantes desenvolvam conhecimentos técnicos e tenham contato com a rotina de trabalho na área de manutenção.
A formação será realizada em parceria com o Senai Benfica e terá duração aproximada de dois anos. As atividades serão divididas entre aulas teóricas na instituição de ensino e experiência prática no Centro de Manutenção do MetrôRio, com acompanhamento de profissionais da área.
A programação prevê três dias por semana de atividades práticas e dois dias de aulas teóricas. A jornada será no período da manhã, das 8h ao meio-dia.
Quem pode se candidatar?
Para participar, é necessário atender aos critérios estabelecidos pela empresa. Confira os requisitos:
Ser mulher cis ou trans;
Ter entre 18 e 22 anos;
Ter concluído o ensino médio, com diploma ou certificado;
Ter disponibilidade para atuar no período da manhã, das 8h às 12h;
Não estar participando de outro programa Jovem Aprendiz;
Não ter realizado anteriormente o mesmo curso oferecido pelo Senai.
O cadastro no banco de talentos permite que as candidatas sejam consideradas para as oportunidades previstas, mas não representa garantia de convocação ou contratação imediata.
Benefícios oferecidos
Além da capacitação técnica e da experiência prática, o programa prevê benefícios para as jovens selecionadas. Entre eles estão:
Vale-refeição e vale-alimentação;
Vale-transporte;
Assistência médica e odontológica;
Acompanhamento com nutricionista e psicólogo;
Auxílio-creche.
Os benefícios estão sujeitos às condições estabelecidas pelo programa e pela empresa.
Como fazer a inscrição
As interessadas devem realizar o cadastro on-line no banco de talentos do MetrôRio até terça-feira, 20 de outubro de 2026.
Serviço
Programa: Jovem Aprendiz MetrôRio 2026
Público-alvo: mulheres cis e trans de 18 a 22 anos
Escolaridade: ensino médio completo
Formação inicial: Eletricista Industrial
Aulas teóricas: Senai Benfica
Atividades práticas: Centro de Manutenção do MetrôRio
Horário: das 8h às 12h
Prazo de inscrição: 20 de outubro de 2026
Inscrições: https://trabalheconosco.vagas.com.br/metrorio/oportunidade/banco-de-talentos-programa-jovem-aprendiz-exclusivo-para-mulheres-cis-e-trans-i-metrorio/2838356)