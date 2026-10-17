MetrôRio abre inscrições para Jovem Aprendiz exclusivo para mulheres; veja como participar

O prazo para cadastro termina na próxima terça-feira, dia 20 de outubro - Foto: Divulgação

O prazo para cadastro termina na próxima terça-feira, dia 20 de outubro - Foto: Divulgação

Mulheres que buscam ingressar no mercado de trabalho têm uma oportunidade na área de manutenção industrial. O MetrôRio abriu inscrições para o banco de talentos do Programa Jovem Aprendiz 2026, destinado exclusivamente a mulheres cis e trans com idade entre 18 e 22 anos. O prazo para cadastro termina na próxima terça-feira, dia 20 de outubro.

A iniciativa prevê oportunidades de formação profissional em áreas técnicas ligadas ao funcionamento do sistema metroviário. A primeira seleção prevista é para o curso de Eletricista Industrial, com início estimado para novembro. O banco de talentos também poderá ser utilizado em futuras oportunidades nas formações de Mecânico de Manutenção e Instrumentista Industrial.

Formação técnica e experiência profissional

O programa combina ensino teórico e atividades práticas, permitindo que as participantes desenvolvam conhecimentos técnicos e tenham contato com a rotina de trabalho na área de manutenção.

A formação será realizada em parceria com o Senai Benfica e terá duração aproximada de dois anos. As atividades serão divididas entre aulas teóricas na instituição de ensino e experiência prática no Centro de Manutenção do MetrôRio, com acompanhamento de profissionais da área.

A programação prevê três dias por semana de atividades práticas e dois dias de aulas teóricas. A jornada será no período da manhã, das 8h ao meio-dia.

Quem pode se candidatar?

Para participar, é necessário atender aos critérios estabelecidos pela empresa. Confira os requisitos:

Ser mulher cis ou trans;

Ter entre 18 e 22 anos;

Ter concluído o ensino médio, com diploma ou certificado;

Ter disponibilidade para atuar no período da manhã, das 8h às 12h;

Não estar participando de outro programa Jovem Aprendiz;

Não ter realizado anteriormente o mesmo curso oferecido pelo Senai.

O cadastro no banco de talentos permite que as candidatas sejam consideradas para as oportunidades previstas, mas não representa garantia de convocação ou contratação imediata.

Benefícios oferecidos

Além da capacitação técnica e da experiência prática, o programa prevê benefícios para as jovens selecionadas. Entre eles estão:

Vale-refeição e vale-alimentação;

Vale-transporte;

Assistência médica e odontológica;

Acompanhamento com nutricionista e psicólogo;

Auxílio-creche.

Os benefícios estão sujeitos às condições estabelecidas pelo programa e pela empresa.

Como fazer a inscrição

As interessadas devem realizar o cadastro on-line no banco de talentos do MetrôRio até terça-feira, 20 de outubro de 2026.

Serviço

Programa: Jovem Aprendiz MetrôRio 2026

Público-alvo: mulheres cis e trans de 18 a 22 anos

Escolaridade: ensino médio completo

Formação inicial: Eletricista Industrial

Aulas teóricas: Senai Benfica

Atividades práticas: Centro de Manutenção do MetrôRio

Horário: das 8h às 12h

Prazo de inscrição: 20 de outubro de 2026

Inscrições: https://trabalheconosco.vagas.com.br/metrorio/oportunidade/banco-de-talentos-programa-jovem-aprendiz-exclusivo-para-mulheres-cis-e-trans-i-metrorio/2838356)