Águas do Rio oferece até 60% de desconto para regularização de contas no Mês do Cliente

Campanha vai até o fim de setembro - Foto: Divulgação

Campanha vai até o fim de setembro - Foto: Divulgação

Sabe aquela conta que ficou para depois e acabou acumulando? Setembro pode ser o momento para resolver essa pendência. Durante todo o mês, a Águas do Rio, empresa do grupo Aegea Saneamento, está oferecendo condições especiais para clientes que desejam regularizar suas contas de água e esgoto, com descontos de até 60% e opções facilitadas de parcelamento.

A campanha foi pensada para tornar a negociação mais acessível para que cada cliente encontre uma condição adequada ao seu orçamento. As opções disponíveis variam e podem ser consultadas diretamente em uma das 40 lojas da concessionária ou via WhatsApp pelo 0800 195 9 195, com atendimento gratuito 24 horas por dia para ligações e mensagens.

“Estamos ampliando as possibilidades para que o cliente encontre uma alternativa que faça sentido para a sua realidade. A proposta é facilitar a negociação e tornar esse processo mais simples e acessível”, explica Luiz Hennes, gerente Comercial da Águas do Rio.

A oportunidade já beneficiou clientes como Luiz Bezerra, morador do bairro Valverde, em Nova Iguaçu. Após ouvir no rádio sobre a campanha do Mês do Cliente, ele procurou a Águas do Rio para negociar as contas que estavam em aberto.

“Comecei a ouvir na rádio sobre a campanha e pensei: ‘chegou a minha hora de resolver minhas pendências’. Fui até uma loja, consegui negociar e fiquei satisfeito com a condição oferecida. A parcela coube no meu orçamento e hoje estou muito mais tranquilo”, contou.

Com opções de desconto e parcelamento, a campanha busca facilitar a regularização das contas e ampliar o acesso dos clientes às alternativas de negociação oferecidas pela concessionária.

SERVIÇO

Mês do Cliente — Águas do Rio

Período: durante todo o mês de setembro

Descontos: até 60%, conforme as condições disponíveis para cada cliente.

Parcelamento: condições especiais para negociação de débitos.

Negociação: 0800 195 0 195 — ligações gratuitas e WhatsApp, com atendimento 24 horas.

Atendimento presencial: lojas e pontos de atendimento da Águas do Rio.

Consulte os endereços e horários de atendimento no site da concessionária.