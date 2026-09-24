Prova de Vida: aposentados e pensionistas do Rioprevidência poderão fazer procedimento de forma digital a partir de outubro

Os primeiros segurados a terem que fazer a Prova de Vida Digital Anual 2026 são os cerca de 13 mil aposentados e pensionistas aniversariantes de outubro - Foto: Divulgação/TCU/Gov

Os primeiros segurados a terem que fazer a Prova de Vida Digital Anual 2026 são os cerca de 13 mil aposentados e pensionistas aniversariantes de outubro - Foto: Divulgação/TCU/Gov

Em uma iniciativa que traz mais comodidade aos beneficiários, o Rioprevidência inicia, em outubro, a Prova de Vida Digital 2026 para todos os cerca de 167 mil aposentados (110.446) e pensionistas (56.561) do Estado do Rio de Janeiro. O procedimento será realizado por reconhecimento facial, com uso da câmera do smartphone, por meio do portal oficial Gov.br, permitindo que o segurado cumpra a exigência sem precisar sair de casa.

Os primeiros segurados a terem que fazer a Prova de Vida Digital Anual 2026 são os cerca de 13 mil aposentados e pensionistas aniversariantes de outubro. O prazo para o procedimento vai de 5 de outubro a 2 de novembro de 2026. A sequência continua pelos 12 meses seguintes, sempre de acordo com o aniversário do aposentado ou pensionista.

Para a validação biométrica e a conclusão do processo, é indispensável que o beneficiário possua uma conta no Gov.br, com nível de segurança Prata ou Ouro. Mais do que uma simples verificação, a prova de vida de aposentados e pensionistas permite maior controle e gestão da folha de pagamentos do Estado, com a identificação de fraudes e, com isso, a garantia da regularidade dos pagamentos dos benefícios previdenciários.

Auxílio nas agências do Rioprevidência

O Rioprevidência terá funcionários nos 15 postos e agências da autarquia em todo o estado preparados para eventuais esclarecimentos sobre como realizar a Prova de Vida Digital Anual.

Há agências no Centro do Rio de Janeiro, Méier, Bangu, Niterói, São João de Meriti, Nova Friburgo, São Pedro da Aldeia, Campos dos Goytacazes, Barra do Piraí e Miracema. Há postos de atendimento da autarquia na Polícia Civil – Centro do Rio (Rua da Relação nº 42), Três Rios, Itaperuna, Petrópolis e DVP- Secretaria de Estado da Polícia Militar. Os endereços estão disponíveis no site oficial do Rioprevidência (https://www.rj.gov.br/rioprevidencia/).

O beneficiário também poderá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, pelo 0800 285 81 91 ou pelo (21) 3850-3350 – para ligações realizadas por celular, sujeitas à cobrança da operadora telefônica.

Passo a passo

A Prova de Vida digital é realizada no aplicativo oficial Gov.br, por biometria facial. Ao realizar o reconhecimento facial, o aplicativo comprova que você está vivo e envia essa informação para o órgão que paga seus benefícios. Para isso, é necessário seguir as orientações abaixo:

1. Baixe e acesse o aplicativo gov.br;

2. Caso ainda não possua sua conta gov.br, crie uma;

3. Faça o login no aplicativo e, caso seja necessário, forneça os dados para que sua conta chegue ao nível prata ou ouro;

4. Na tela inicial, em "Serviços", clique em "Prova de vida";

5. Na tela "Histórico de Prova de vida", selecione a "Prova de vida pendente";

6. Na tela "Autorização", clique em "Autorizar";

7. Siga as instruções para fazer o reconhecimento facial;

8. Após finalizar o reconhecimento facial com sucesso, clique em "OK";

9. Na tela de Autorização, o status da sua Prova de Vida mudará para "Autorizado";

Quem não fizer

Os aposentados e pensionistas que não realizarem a Prova de Vida dentro do prazo estabelecido poderão ter seus benefícios suspensos. No entanto, durante os primeiros meses de implantação da Prova de Vida Digital, haverá um período de tolerância e adaptação para os beneficiários, permitindo a adequação ao novo procedimento antes da adoção de eventuais medidas de suspensão.

Uma lista nominal de quem não fez será publicada no Diário Oficial até o 10º dia útil do mês subsequente ao término do período do procedimento. A lista também estará disponível no portal do Rioprevidência. (www.rj.gov.br/rioprevidencia).

A suspensão do pagamento do inativo ou pensionista ausente à Prova de Vida Digital Anual ocorrerá no mês posterior ao da publicação da lista de faltosos no Diário Oficial. O restabelecimento do benefício dependerá da realização da Prova de Vida, com os valores retroativos, e de acordo com o calendário de pagamentos do Estado.

Cuidados e alertas contra fraudes

O Rioprevidência alerta aos segurados que se certifiquem de utilizar exclusivamente o portaloficial Gov.br para a realização da Prova de Vida Digital, observando os cuidados contra fraudes. É fundamental ter cautela na hora de baixar o portal Gov.br para fazer o procedimento e não clicar em links que podem direcionar para um aplicativo falso muito parecido com o verdadeiro.

O Rioprevidência alerta também quanto a contatos falsos, pois a autarquia não envia mensagens pessoais por e-mail, ligação telefônica, por Whatsapp ou outro meio de comunicação que não seja por meio dos canais oficiais, à disposição dos segurados no site da autarquia.