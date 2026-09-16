Lotofácil da Independência sorteia R$ 300 milhões; confira as dezenas

A Lotofácil da Independência foi sorteada na noite desta terça-feira (15), em São Paulo, no concurso 3.780. O prêmio estimado pela Caixa Econômica Federal era de R$ 300 milhões, o maior valor previsto para uma edição do concurso especial.

As dezenas sorteadas foram:

01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 12 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23

O sorteio, que inicialmente estava previsto para ocorrer pela manhã, foi realizado à noite, às 21h40, após a alteração do horário anunciada pela Caixa.

A Lotofácil da Independência é um concurso especial que não acumula. Caso não haja nenhuma aposta com 15 acertos, o valor destinado ao prêmio principal é dividido entre os ganhadores da faixa seguinte, com 14 acertos, seguindo as regras da modalidade.

Na edição deste ano, os apostadores puderam escolher entre 15 e 20 números, de um total de 25 disponíveis. Também foi possível participar por meio de bolões. A aposta simples, com 15 dezenas, custou R$ 3,50.

A Caixa ainda não havia divulgado, nas primeiras informações após o sorteio, o número de apostas que acertaram os 15 números nem o valor exato do prêmio destinado a cada ganhador. Esses dados dependem do rateio oficial do concurso.