Drogaria abre 16 vagas de emprego em Niterói e Teresópolis com escala de trabalho 5x2

Um dos principais diferenciais das oportunidades é a jornada de trabalho em escala 5x2 - Foto: Divulgação

Um dos principais diferenciais das oportunidades é a jornada de trabalho em escala 5x2 - Foto: Divulgação

A Drogarias Tamoio está com processo seletivo aberto para preencher 16 vagas de atendentes de loja nas cidades de Niterói e Teresópolis. São 10 oportunidades para Niterói e seis para Teresópolis. As vagas são destinadas a candidatos com ensino médio completo e não exigem experiência profissional, ampliando as oportunidades para quem busca o primeiro emprego ou deseja ingressar no varejo farmacêutico.

Um dos principais diferenciais das oportunidades é a jornada de trabalho em escala 5x2, em que o colaborador trabalha cinco dias e tem dois dias de folga por semana. Os profissionais contratados terão acesso ainda a um pacote de benefícios que inclui plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, convênio farmácia, vale-transporte, telemedicina, programa de apoio psicológico, Universidade Corporativa, day off no aniversário e auxílio-funeral.

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Os interessados podem se candidatar pelo link correspondente à cidade de interesse:

Niterói (10 vagas): https://prd-pc1.lg.com.br/Vagas/grupoprofarma/grupoprofarma/Vaga/Divulgacao?codigo=4kTOvZP%2ft7U%3d

Teresópolis (6 vagas): https://prd-pc1.lg.com.br/Vagas/grupoprofarma/grupoprofarma/Vaga/Divulgacao?codigo=WMs59DsgqYI%3d

Mais informações também podem ser obtidas pelo WhatsApp: (21) 99458-9972.