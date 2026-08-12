Representantes do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (COPEDE) de São Gonçalo tomam posse
Novos conselheiros foram eleitos no dia 19 de junho
Tomaram posse, na segunda-feira (10), os representantes do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (Copede) de São Gonçalo. O Conselho é vinculado à Secretaria de Assistência Social, através da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência. A cerimônia aconteceu no Espaço Mais Conhecimento, no Partage Shopping.
Composto por membros da sociedade civil, instituições e representantes do poder público, o Copede é responsável por fiscalizar e buscar garantir os direitos das pessoas com deficiência na cidade. Os membros se reúnem uma vez por mês para deliberar sobre assuntos relevantes para o público com deficiência, bem como analisar denúncias recebidas e planejar ações que combatam o preconceito e a violação dos direitos das pessoas com deficiência em São Gonçalo.
Na mesa da cerimônia de posse do Copede estavam: Cristiano Moreira, coordenador de Acessibilidade e Inclusão da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência e representante do poder municipal; Raphael Caetano, que é ex-presidente do Conselho; e Sandra Dias Souza, representante da sociedade civil.
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"O Copede é fundamental por ser um órgão fiscalizador que luta pela garantia dos direitos das pessoas com deficiência de São Gonçalo e que apoia as decisões tomadas em prol desse público. Hoje, o Copede visa garantir todas os direitos de todas as deficiências, incluindo deficiência visual, fibromialgia e outros, lutando pelo máximo de pessoas que pudermos", afirmou Cristiano Moreira.
A eleição dos membros da sociedade civil e das instituições aconteceu no dia 19 de junho. Foram eleitas, através de votos, quatro instituições (sem fins lucrativos, legalmente constituídas e com atuação comprovada no município há, no mínimo, três anos), que indicaram um titular e um suplente cada; e oito membros da sociedade civil, incluindo titulares e respectivos suplentes, ligados às pessoas com deficiência, conforme previsto no edital.
Foram indicados ainda membros do poder público municipal das seguintes secretarias: Meio Ambiente e Transportes, Assistência Social, Habitação, Esporte e Lazer, Desenvolvimento Econômico, Educação, Saúde e Defesa Civil, Gestão Integrada e Projetos Especiais.
O mandato dos conselheiros escolhidos já começou a valer a parte da posse. Eles fazem parte do biênio 2026-2028.
Foram eleitos os seguintes nomes:
Entidades da Sociedade Civil
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Gonçalo (Apae):
Titular: Márcia Valeria dos Santos Gambarine
Suplente: Priscilla França Mazzarelli
Centro de Integração Analice Nunes (Cian):
Titular: Ana Alice Ferreira Nunes
Suplente: Viviane Milene Nogueira
Espaço Nossos Filhos (Ienf):
Titular: Maria Luiza Marques Barros Medeiros
Suplente: Luiz Carlos Barros Lima
Centro de Apoio e Desenvolvimento Individual (Cadis):
Titular: Mylena Oliveira da Costa
Suplente: Guilherme de Abreu Ferre
Segmentos das Pessoas com Deficiência
Pessoa com Deficiência Visual:
Titular: Paulo Roberto Menezes dos Santos
Suplente: Lia Pereira - 8 (oito) votos.
Pessoa com Deficiência Auditiva:
Titular: Valnice Alves da Silva
Suplente: Selma Viana de Almeida
Pessoa com Deficiência Física:
Titular: Jeciane Maria de Souza
Suplente: Gabriel Pinna Faria
Pessoa com Deficiência Intelectual:
Titular: André Robson Silva Ferreira
Suplente: Jéssica da Conceição Silva
Representantes do governo municipal:
Secretaria Municipal de Assistência Social:
Titular: Cristiano Marins Moreia;
Suplente: Adriana Morais de Almeida.
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer:
Titular: Valber Dantas Hildebrando;
Suplente: Lucas Mendes dos Santos.
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Transporte:
Titular: Glauce Batista Junior;
Suplente: Renata Palitó de Carvalho
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico:
Titular: Valdeir de Almeida Lemos;
Suplente: Gabriel Assis Petito
Secretaria Municipal de Educação:
Titular: Evelin Coelho Oliveira
Suplente: Fábio Devillart da Mota
Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais
Titular: Estefanny de Oliveira da Silva
Suplente: Mariana Aparecida da Silva Calegário
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil
Titular: Ana Cristina dos Santos Rangel
Suplente: Pedro D'avila Lima
Secretaria Municipal de Habitação
Titular: Ana Célia Amaral
Suplente: Marli Ribeiro
Mesa Diretora - Ao final do evento, foi realizada uma Assembleia Geral Ordinária com o objetivo de definir os membros da mesa diretora do Copede que atuarão até meados de 2027. Ana Alice Ferreira Nunes (da CIAN) foi eleita presidente, Cristiano Moreira foi eleito o vice-presidente da mesa e Adriana Morais de Almeida foi eleita a secretária da mesa.
Em meados de 2027, uma nova mesa será formada. Esta segunda mesa atuará até meados de 2028, quando é finalizado o biênio dos eleitos do COPEDE e uma nova eleição para os membros do Conselho será realizada.