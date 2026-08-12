Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,164 | Euro R$ 5,9587
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Representantes do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (COPEDE) de São Gonçalo tomam posse

Novos conselheiros foram eleitos no dia 19 de junho

relogio min de leitura | Redação
A cerimônia aconteceu no Espaço Mais Conhecimento, no Partage Shopping
A cerimônia aconteceu no Espaço Mais Conhecimento, no Partage Shopping -

Tomaram posse, na segunda-feira (10), os representantes do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (Copede) de São Gonçalo. O Conselho é vinculado à Secretaria de Assistência Social, através da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência. A cerimônia aconteceu no Espaço Mais Conhecimento, no Partage Shopping.

Composto por membros da sociedade civil, instituições e representantes do poder público, o Copede é responsável por fiscalizar e buscar garantir os direitos das pessoas com deficiência na cidade. Os membros se reúnem uma vez por mês para deliberar sobre assuntos relevantes para o público com deficiência, bem como analisar denúncias recebidas e planejar ações que combatam o preconceito e a violação dos direitos das pessoas com deficiência em São Gonçalo.

Na mesa da cerimônia de posse do Copede estavam: Cristiano Moreira, coordenador de Acessibilidade e Inclusão da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência e representante do poder municipal; Raphael Caetano, que é ex-presidente do Conselho; e Sandra Dias Souza, representante da sociedade civil.

Leia também:

PM prende sete em “Operação Anti-Drones” na Comunidade da Chácara, no Centro de Niterói

Homem é preso após usar dados de outro motociclista para trabalhar com aplicativo em Niterói

"O Copede é fundamental por ser um órgão fiscalizador que luta pela garantia dos direitos das pessoas com deficiência de São Gonçalo e que apoia as decisões tomadas em prol desse público. Hoje, o Copede visa garantir todas os direitos de todas as deficiências, incluindo deficiência visual, fibromialgia e outros, lutando pelo máximo de pessoas que pudermos", afirmou Cristiano Moreira.

A eleição dos membros da sociedade civil e das instituições aconteceu no dia 19 de junho. Foram eleitas, através de votos, quatro instituições (sem fins lucrativos, legalmente constituídas e com atuação comprovada no município há, no mínimo, três anos), que indicaram um titular e um suplente cada; e oito membros da sociedade civil, incluindo titulares e respectivos suplentes, ligados às pessoas com deficiência, conforme previsto no edital.

Foram indicados ainda membros do poder público municipal das seguintes secretarias: Meio Ambiente e Transportes, Assistência Social, Habitação, Esporte e Lazer, Desenvolvimento Econômico, Educação, Saúde e Defesa Civil, Gestão Integrada e Projetos Especiais.

O mandato dos conselheiros escolhidos já começou a valer a parte da posse. Eles fazem parte do biênio 2026-2028.

Foram eleitos os seguintes nomes:

Entidades da Sociedade Civil

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Gonçalo (Apae):

Titular: Márcia Valeria dos Santos Gambarine

Suplente: Priscilla França Mazzarelli

Centro de Integração Analice Nunes (Cian):

Titular: Ana Alice Ferreira Nunes

Suplente: Viviane Milene Nogueira

Espaço Nossos Filhos (Ienf):

Titular: Maria Luiza Marques Barros Medeiros

Suplente: Luiz Carlos Barros Lima

Centro de Apoio e Desenvolvimento Individual (Cadis):

Titular: Mylena Oliveira da Costa

Suplente: Guilherme de Abreu Ferre

Segmentos das Pessoas com Deficiência

Pessoa com Deficiência Visual:

Titular: Paulo Roberto Menezes dos Santos

Suplente: Lia Pereira - 8 (oito) votos.

Pessoa com Deficiência Auditiva:

Titular: Valnice Alves da Silva

Suplente: Selma Viana de Almeida

Pessoa com Deficiência Física:

Titular: Jeciane Maria de Souza

Suplente: Gabriel Pinna Faria

Pessoa com Deficiência Intelectual:

Titular: André Robson Silva Ferreira

Suplente: Jéssica da Conceição Silva

Representantes do governo municipal:

Secretaria Municipal de Assistência Social:

Titular: Cristiano Marins Moreia;

Suplente: Adriana Morais de Almeida.

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer:

Titular: Valber Dantas Hildebrando;

Suplente: Lucas Mendes dos Santos.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Transporte:

Titular: Glauce Batista Junior;

Suplente: Renata Palitó de Carvalho

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico:

Titular: Valdeir de Almeida Lemos;

Suplente: Gabriel Assis Petito

Secretaria Municipal de Educação:

Titular: Evelin Coelho Oliveira

Suplente: Fábio Devillart da Mota

Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais

Titular: Estefanny de Oliveira da Silva

Suplente: Mariana Aparecida da Silva Calegário

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

Titular: Ana Cristina dos Santos Rangel

Suplente: Pedro D'avila Lima

Secretaria Municipal de Habitação

Titular: Ana Célia Amaral

Suplente: Marli Ribeiro

Mesa Diretora - Ao final do evento, foi realizada uma Assembleia Geral Ordinária com o objetivo de definir os membros da mesa diretora do Copede que atuarão até meados de 2027. Ana Alice Ferreira Nunes (da CIAN) foi eleita presidente, Cristiano Moreira foi eleito o vice-presidente da mesa e Adriana Morais de Almeida foi eleita a secretária da mesa.

Em meados de 2027, uma nova mesa será formada. Esta segunda mesa atuará até meados de 2028, quando é finalizado o biênio dos eleitos do COPEDE e uma nova eleição para os membros do Conselho será realizada.

Matérias Relacionadas