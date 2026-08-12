Representantes do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (COPEDE) de São Gonçalo tomam posse

Tomaram posse, na segunda-feira (10), os representantes do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (Copede) de São Gonçalo. O Conselho é vinculado à Secretaria de Assistência Social, através da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência. A cerimônia aconteceu no Espaço Mais Conhecimento, no Partage Shopping.

Composto por membros da sociedade civil, instituições e representantes do poder público, o Copede é responsável por fiscalizar e buscar garantir os direitos das pessoas com deficiência na cidade. Os membros se reúnem uma vez por mês para deliberar sobre assuntos relevantes para o público com deficiência, bem como analisar denúncias recebidas e planejar ações que combatam o preconceito e a violação dos direitos das pessoas com deficiência em São Gonçalo.

Na mesa da cerimônia de posse do Copede estavam: Cristiano Moreira, coordenador de Acessibilidade e Inclusão da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência e representante do poder municipal; Raphael Caetano, que é ex-presidente do Conselho; e Sandra Dias Souza, representante da sociedade civil.

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"O Copede é fundamental por ser um órgão fiscalizador que luta pela garantia dos direitos das pessoas com deficiência de São Gonçalo e que apoia as decisões tomadas em prol desse público. Hoje, o Copede visa garantir todas os direitos de todas as deficiências, incluindo deficiência visual, fibromialgia e outros, lutando pelo máximo de pessoas que pudermos", afirmou Cristiano Moreira.

A eleição dos membros da sociedade civil e das instituições aconteceu no dia 19 de junho. Foram eleitas, através de votos, quatro instituições (sem fins lucrativos, legalmente constituídas e com atuação comprovada no município há, no mínimo, três anos), que indicaram um titular e um suplente cada; e oito membros da sociedade civil, incluindo titulares e respectivos suplentes, ligados às pessoas com deficiência, conforme previsto no edital.

Foram indicados ainda membros do poder público municipal das seguintes secretarias: Meio Ambiente e Transportes, Assistência Social, Habitação, Esporte e Lazer, Desenvolvimento Econômico, Educação, Saúde e Defesa Civil, Gestão Integrada e Projetos Especiais.

O mandato dos conselheiros escolhidos já começou a valer a parte da posse. Eles fazem parte do biênio 2026-2028.

Foram eleitos os seguintes nomes:

Entidades da Sociedade Civil

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Gonçalo (Apae):

Titular: Márcia Valeria dos Santos Gambarine

Suplente: Priscilla França Mazzarelli

Centro de Integração Analice Nunes (Cian):

Titular: Ana Alice Ferreira Nunes

Suplente: Viviane Milene Nogueira

Espaço Nossos Filhos (Ienf):

Titular: Maria Luiza Marques Barros Medeiros

Suplente: Luiz Carlos Barros Lima

Centro de Apoio e Desenvolvimento Individual (Cadis):

Titular: Mylena Oliveira da Costa

Suplente: Guilherme de Abreu Ferre

Segmentos das Pessoas com Deficiência

Pessoa com Deficiência Visual:

Titular: Paulo Roberto Menezes dos Santos

Suplente: Lia Pereira - 8 (oito) votos.

Pessoa com Deficiência Auditiva:

Titular: Valnice Alves da Silva

Suplente: Selma Viana de Almeida

Pessoa com Deficiência Física:

Titular: Jeciane Maria de Souza

Suplente: Gabriel Pinna Faria

Pessoa com Deficiência Intelectual:

Titular: André Robson Silva Ferreira

Suplente: Jéssica da Conceição Silva

Representantes do governo municipal:

Secretaria Municipal de Assistência Social:

Titular: Cristiano Marins Moreia;

Suplente: Adriana Morais de Almeida.

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer:

Titular: Valber Dantas Hildebrando;

Suplente: Lucas Mendes dos Santos.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Transporte:

Titular: Glauce Batista Junior;

Suplente: Renata Palitó de Carvalho

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico:

Titular: Valdeir de Almeida Lemos;

Suplente: Gabriel Assis Petito

Secretaria Municipal de Educação:

Titular: Evelin Coelho Oliveira

Suplente: Fábio Devillart da Mota

Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais

Titular: Estefanny de Oliveira da Silva

Suplente: Mariana Aparecida da Silva Calegário

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

Titular: Ana Cristina dos Santos Rangel

Suplente: Pedro D'avila Lima

Secretaria Municipal de Habitação

Titular: Ana Célia Amaral

Suplente: Marli Ribeiro

Mesa Diretora - Ao final do evento, foi realizada uma Assembleia Geral Ordinária com o objetivo de definir os membros da mesa diretora do Copede que atuarão até meados de 2027. Ana Alice Ferreira Nunes (da CIAN) foi eleita presidente, Cristiano Moreira foi eleito o vice-presidente da mesa e Adriana Morais de Almeida foi eleita a secretária da mesa.

Em meados de 2027, uma nova mesa será formada. Esta segunda mesa atuará até meados de 2028, quando é finalizado o biênio dos eleitos do COPEDE e uma nova eleição para os membros do Conselho será realizada.