Iguá Rio tem processo seletivo com 22 vagas abertas na capital e no Centro-Sul Fluminense
As oportunidades contemplam áreas administrativas, técnicas, operacionais, financeiras, comerciais e de engenharia
A Iguá Rio, concessionária responsável pelos serviços de saneamento em 19 bairros da Zona Sudoeste do Rio de Janeiro e no Centro-Sul Fluminense, está com processo seletivo aberto para 22 vagas de emprego na capital e nos municípios de Miguel Pereira e Paty do Alferes.
As oportunidades contemplam áreas administrativas, técnicas, operacionais, financeiras, comerciais e de engenharia, reforçando o compromisso da companhia com a geração de empregos e o fortalecimento de equipes estratégicas para a operação de saneamento nas áreas de atuação.
A empresa oferece salário compatível com o mercado e benefícios como plano de saúde e odontológico extensivos aos dependentes, vale-alimentação, seguro de vida, rede de descontos, serviço de telemedicina, empréstimo consignado e Participação nos Lucros e Resultados (PLR). As inscrições devem ser realizadas pela plataforma Gupy, por meio do site: https://vemserigua.gupy.io.
Além disso, a Iguá Rio conta com um canal oficial no WhatsApp, onde os interessados podem acompanhar novidades sobre vagas, oportunidades e outras iniciativas da companhia. Para participar, basta acessar: Canal oficial da Iguá Rio no WhatsApp.
Leia também:
Vacinas contra covid-19 serão atualizadas contra novas variantes
Prouni 2026: último dia de inscrição para o 2º semestre é hoje
14 vagas – Rio de Janeiro (Capital)
· Estagiário(a) - Qualidade e Meio Ambiente
· Analista de Grandes Clientes Pleno
· Analista de Negócio e Gestão Sênior
· Coordenador de Responsabilidade Social
· Analista de Responsabilidade Social Júnior
· Estagiário(a) de Engenharia - Planejamento
· Auxiliar Operação de Água
· Supervisor(a) de Engenharia
· Agente de Atendimento Interno
· Supervisor de Atendimento
· Estagiário(a) de Engenharia
· Estagiário(a) de Engenharia
· Estagiário(a) Operação de Esgoto
· Supervisor de CCO
5 vagas – Miguel Pereira
· Fiscal de Obras
· Aprendiz
· Estagiário de Meio Ambiente
· Estagiário de Engenharia
· Programador de Operações
3 vagas – Paty do Alferes
· Agente Fiscal
· Supervisor(a) de Faturamento
· Encanador de Redes de Água