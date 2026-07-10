Iguá Rio tem processo seletivo com 22 vagas abertas na capital e no Centro-Sul Fluminense

Entre as oportunidades, estão vagas para estágio em engenharia e operação de esgoto - Foto: Divulgação/CoWomen/Pexels

Entre as oportunidades, estão vagas para estágio em engenharia e operação de esgoto - Foto: Divulgação/CoWomen/Pexels

A Iguá Rio, concessionária responsável pelos serviços de saneamento em 19 bairros da Zona Sudoeste do Rio de Janeiro e no Centro-Sul Fluminense, está com processo seletivo aberto para 22 vagas de emprego na capital e nos municípios de Miguel Pereira e Paty do Alferes.

As oportunidades contemplam áreas administrativas, técnicas, operacionais, financeiras, comerciais e de engenharia, reforçando o compromisso da companhia com a geração de empregos e o fortalecimento de equipes estratégicas para a operação de saneamento nas áreas de atuação.

A empresa oferece salário compatível com o mercado e benefícios como plano de saúde e odontológico extensivos aos dependentes, vale-alimentação, seguro de vida, rede de descontos, serviço de telemedicina, empréstimo consignado e Participação nos Lucros e Resultados (PLR). As inscrições devem ser realizadas pela plataforma Gupy, por meio do site: https://vemserigua.gupy.io.

Além disso, a Iguá Rio conta com um canal oficial no WhatsApp, onde os interessados podem acompanhar novidades sobre vagas, oportunidades e outras iniciativas da companhia. Para participar, basta acessar: Canal oficial da Iguá Rio no WhatsApp.

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14 vagas – Rio de Janeiro (Capital)

· Estagiário(a) - Qualidade e Meio Ambiente

· Analista de Grandes Clientes Pleno

· Analista de Negócio e Gestão Sênior

· Coordenador de Responsabilidade Social

· Analista de Responsabilidade Social Júnior

· Estagiário(a) de Engenharia - Planejamento

· Auxiliar Operação de Água

· Supervisor(a) de Engenharia

· Agente de Atendimento Interno

· Supervisor de Atendimento

· Estagiário(a) de Engenharia

· Estagiário(a) de Engenharia

· Estagiário(a) Operação de Esgoto

· Supervisor de CCO

5 vagas – Miguel Pereira

· Fiscal de Obras

· Aprendiz

· Estagiário de Meio Ambiente

· Estagiário de Engenharia

· Programador de Operações

3 vagas – Paty do Alferes

· Agente Fiscal

· Supervisor(a) de Faturamento

· Encanador de Redes de Água