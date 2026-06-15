Mutirão especial de Copa do Mundo vira oportunidade para clientes da Águas do Rio

A iniciativa alia a oportunidade de negociar dívidas de acordo com o perfil de cada cliente - Foto: Divulgação

A iniciativa alia a oportunidade de negociar dívidas de acordo com o perfil de cada cliente - Foto: Divulgação

O começo da Copa do Mundo também marca o início de uma oportunidade especial para os clientes da Águas do Rio colocarem as contas em dia. Até o fim da competição, a concessionária promoverá uma campanha especial de regularização de débitos, com condições diferenciadas de negociação e distribuição de brindes exclusivos.

Na região leste fluminense, o pontapé inicial será dado na próxima segunda-feira, dia 15, nas lojas de atendimento de São Gonçalo. Das 8h às 17h, funcionários da Águas do Rio estarão atendendo a população com diversos serviços, como emissão de segunda via de conta, atualização de dados cadastrais, além, é claro, de acordos sobre dívidas. Outras ações semelhantes acontecerão ao longo do Mundial em outras regiões atendidas pela companhia. Os municípios de Itaboraí (dia 16), e Maricá (dia 17) também receberão o mutirão de negociações.

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A iniciativa alia a oportunidade de negociar dívidas de acordo com o perfil de cada cliente, proporcionando uma experiência inspirada na maior paixão nacional. Além de conhecer as condições especiais, os participantes poderão girar uma roleta de prêmios e concorrer a copos, ecobags e uma camiseta personalizada, desenvolvida especialmente para que os torcedores acompanhem os jogos da Seleção Brasileira.

"A Copa do Mundo é um momento em que o país inteiro compartilha expectativas e emoções. Queremos aproveitar essa mobilização para criar uma oportunidade de aproximação com nossos clientes, oferecendo condições diferenciadas para negociação e um atendimento personalizado", afirma Luiz Hennes, gerente comercial da concessionária do grupo Aegea Saneamento.

Ainda segundo Hennes, a iniciativa busca incentivar a regularização de débitos de forma leve e acessível.

"Muitas pessoas desejam colocar suas contas em dia, mas acabam adiando essa decisão por diferentes motivos. A campanha foi pensada justamente para criar um incentivo adicional, reunindo condições especiais de negociação e uma experiência mais descontraída para quem visitar nossas lojas durante esse período tão simbólico para os brasileiros", destaca.

Batizada de “Torcida Águas do Rio”, a campanha será realizada durante toda a Copa do Mundo em todos os canais de atendimento da empresa. Os moradores podem acionar a empresa 24 horas por dia por meio do telefone 0800 195 0 195 ou comparecer a uma loja comercial e concorrer a brindes.

Serviço: Lançamento de campanha “Torcida Águas do Rio”

Local: São Gonçalo - 15/06 (segunda-feira) Av. Pres. Kennedy, 311 (2º piso) Centro

Alcântara - Estrada Raul Veiga, 351 Loja 21 Alcântara

Itaboraí - 16/06 (terça-feira) - Rua São João, n° 42 – Centro

Maricá – 17/06 (quarta-feira) - Avenida Carlos Marighella, 200 - Itaocaia Valley

Horário: Das 8h às 17h