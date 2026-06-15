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Mutirão especial de Copa do Mundo vira oportunidade para clientes da Águas do Rio

Campanha oferece condições especiais para negociação de débitos em todas as lojas de atendimento

relogio min de leitura | Escrito por Redação 15 de junho de 2026 - 12:13
A iniciativa alia a oportunidade de negociar dívidas de acordo com o perfil de cada cliente
A iniciativa alia a oportunidade de negociar dívidas de acordo com o perfil de cada cliente -

O começo da Copa do Mundo também marca o início de uma oportunidade especial para os clientes da Águas do Rio colocarem as contas em dia. Até o fim da competição, a concessionária promoverá uma campanha especial de regularização de débitos, com condições diferenciadas de negociação e distribuição de brindes exclusivos.

Na região leste fluminense, o pontapé inicial será dado na próxima segunda-feira, dia 15, nas lojas de atendimento de São Gonçalo. Das 8h às 17h, funcionários da Águas do Rio estarão atendendo a população com diversos serviços, como emissão de segunda via de conta, atualização de dados cadastrais, além, é claro, de acordos sobre dívidas. Outras ações semelhantes acontecerão ao longo do Mundial em outras regiões atendidas pela companhia. Os municípios de Itaboraí (dia 16), e Maricá (dia 17) também receberão o mutirão de negociações.

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A iniciativa alia a oportunidade de negociar dívidas de acordo com o perfil de cada cliente, proporcionando uma experiência inspirada na maior paixão nacional. Além de conhecer as condições especiais, os participantes poderão girar uma roleta de prêmios e concorrer a copos, ecobags e uma camiseta personalizada, desenvolvida especialmente para que os torcedores acompanhem os jogos da Seleção Brasileira.

"A Copa do Mundo é um momento em que o país inteiro compartilha expectativas e emoções. Queremos aproveitar essa mobilização para criar uma oportunidade de aproximação com nossos clientes, oferecendo condições diferenciadas para negociação e um atendimento personalizado", afirma Luiz Hennes, gerente comercial da concessionária do grupo Aegea Saneamento.

Ainda segundo Hennes, a iniciativa busca incentivar a regularização de débitos de forma leve e acessível.

"Muitas pessoas desejam colocar suas contas em dia, mas acabam adiando essa decisão por diferentes motivos. A campanha foi pensada justamente para criar um incentivo adicional, reunindo condições especiais de negociação e uma experiência mais descontraída para quem visitar nossas lojas durante esse período tão simbólico para os brasileiros", destaca.

Batizada de “Torcida Águas do Rio”, a campanha será realizada durante toda a Copa do Mundo em todos os canais de atendimento da empresa. Os moradores podem acionar a empresa 24 horas por dia por meio do telefone 0800 195 0 195 ou comparecer a uma loja comercial e concorrer a brindes.

Serviço: Lançamento de campanha “Torcida Águas do Rio”

Local: São Gonçalo - 15/06 (segunda-feira) Av. Pres. Kennedy, 311 (2º piso) Centro

Alcântara - Estrada Raul Veiga, 351 Loja 21 Alcântara

Itaboraí - 16/06 (terça-feira) - Rua São João, n° 42 – Centro

Maricá – 17/06 (quarta-feira) - Avenida Carlos Marighella, 200 - Itaocaia Valley

Horário: Das 8h às 17h

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