Firjan SENAI tem mais de 11 mil vagas gratuitas em qualificação profissional

Profissionais técnicos ou aqueles que estiverem em busca de melhores oportunidades já podem se inscrever para uma das 11.628 vagas gratuitas nas unidades Firjan SENAI de todo o estado. As aulas, com início entre abril e agosto, abrangem 74 cursos em diferentes formatos (presencial, semipresencial e EAD). Para os cursos presencial e semipresencial, as inscrições devem ser realizadas presencialmente, e para os cursos EaD, as inscrições podem ser realizadas online. Os detalhes estão disponíveis no edital na página da Firjan SENAI neste link.

As inscrições serão encerradas automaticamente para cada oferta assim que o número de inscritos atingir o limite de vagas. Ao todo, são 454 turmas. Nas áreas de Alimentos e Bebidas, Audiovisual e Animação Digital, Automação e Mecatrônica, Automotiva, Construção Civil, Controle e Processos Industriais, Eletroeletrônica, Energias Renováveis, Gestão, Gráfica e Mídias Impressas e Digitais, Informação e Comunicação, Logística, Metalmecânica, Petróleo e Gás, Refrigeração e Climatização, Tecnologia da Informação e Vestuário.

Os cursos incluem áreas de alta empregabilidade e das mais distintas, como Instalador de Sistemas Fotovoltaicos, Eletricista de Automóveis, Mecânico de Veículos Leves, Administrador de Banco de Dados, Programador, Produtor de Audiovisual, Videomaker, Designer Gráfico Editorial, Web Designer UI e UX, Impermeabilizador, Operador de Processamento de Bebidas, Instalador de Sistemas Drywall, Pizzaiolo, Confeiteiro e diversos outros.

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Na Região Metropolitana do Rio são oferecidas cerca de 5.659 vagas, distribuídas nas unidades Firjan SENAI Benfica, Itaguaí, Jacarepaguá, Laranjeiras, Maracanã, Niterói, Nova Iguaçu, Santa Cruz, São Gonçalo, Sapucaí/DigiTech, Tijuca, Vicente de Carvalho, Vila Isabel. As demais oportunidades são no interior nas unidades de Campos, Macaé, Pádua, Itaperuna, Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Resende, Três Rios, Valença, Volta Redonda, Friburgo, Petrópolis e Região dos Lagos.

Para participar, os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta de até 1,5 salário-mínimo federal, comprovada por meio de uma autodeclaração. Para os que optarem pelos cursos EaD, é fundamental também ter acesso a um computador ou notebook, já que parte dos cursos será realizada de forma on-line, seguindo a estratégia EAD.

Os alunos Firjan SENAI contam com o “Escritório de Carreira”, da Firjan SENAI SESI, que conecta de forma personalizada os estudantes às oportunidades de emprego na indústria – que tem o maior salário de admissão entre todos os setores da economia, segundo pesquisa da Firjan. Nos primeiros três meses de programa, sete em cada 10 participantes conseguiram emprego. O Escritório oferece ainda trilhas de formação para o mercado de trabalho, mentorias, workshops e promove feiras de empregabilidade. Os alunos devem procurar a própria unidade onde estão matriculadas para participar das atividades.