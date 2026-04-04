Águas do Rio lança campanha especial de negociação de dívidas

Durante duas semanas, os consumidores que entrarem em contato com a empresa poderão aproveitar vantagens como isenção parcial de juros e bônus para pagamento à vista - Foto: Divulgação

Durante duas semanas, os consumidores que entrarem em contato com a empresa poderão aproveitar vantagens como isenção parcial de juros e bônus para pagamento à vista - Foto: Divulgação

Clientes da Águas do Rio que estiverem com contas em atraso têm uma nova oportunidade para regularizar sua situação com condições facilitadas. A concessionária do grupo Aegea está promovendo, até o próximo dia 15, uma campanha especial de negociação de débitos nas 27 cidades fluminenses onde atua. Sob o tema “Renove, Recomece”, a iniciativa faz parte do programa Negociae e busca incentivar a regularização financeira com benefícios exclusivos.

Durante duas semanas, os consumidores que entrarem em contato com a empresa poderão aproveitar vantagens como isenção parcial de juros e bônus para pagamento à vista, tornando mais acessível a quitação de pendências.

“Sabemos que imprevistos acontecem e podem impactar o orçamento das famílias. Por isso, criamos a campanha ‘Renove, Recomece’ como uma oportunidade real para que nossos clientes regularizem suas pendências com condições facilitadas e mais acessíveis. Nosso objetivo é estar ao lado da população, oferecendo alternativas que contribuam para a reorganização financeira e para um novo começo, com mais tranquilidade e dignidade”, explicou Sabrina de Souza, coordenadora comercial da Águas do Rio.

Os interessados podem aderir às condições especiais por meio do telefone 0800 195 0 195, que oferece atendimento gratuito tanto por ligação quanto via WhatsApp. Além disso, a negociação também pode ser realizada presencialmente nas lojas de atendimento da concessionária, cujos endereços estão disponíveis no site oficial da Águas do Rio (https://aguasdorio.com.br/contato/).

Totens para facilitar o dia a dia

Para os clientes que estão com as contas em dia e precisam apenas realizar o pagamento do mês corrente, a Águas do Rio vem ampliando as opções de atendimento. Além das lojas físicas, a concessionária disponibiliza a quitação de faturas em 43 estabelecimentos parceiros distribuídos por sete municípios da Região Metropolitana e 12 pontos de atendimento em estações do Metrô Rio, facilitando o acesso ao serviço no dia a dia.

A proposta é simples: permitir que o cliente pague as faturas de água e de esgoto com rapidez e comodidade em locais próximos de casa ou do trabalho. Os totens de pagamento estão instalados em mercados, drogarias, padarias, bancas de jornal e outros pontos de fácil acesso, funcionando como uma alternativa prática para quem prefere resolver pendências presencialmente, sem precisar se deslocar até uma loja própria da empresa.

Os equipamentos estão disponíveis nos municípios do Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Japeri e Mesquita (confira os endereços de todos os totens no link a seguir: https://drive.google.com/file/d/1v3xpe5tcWp12ITORjz0KJtIaqOwWxR4y/vie).