Rio divulga, esta semana, mais de 2,4 mil vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz

O Governo do Estado está divulgando, esta semana, 2.465 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.624 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há um total de 841 vagas: 224 ofertadas pela Fundação Mudes e 617 pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

A Região Metropolitana oferece de três a quatro salários mínimos (R$ 4.863 a R$ 6.484) para a função de vidraceiro colocador de vidros, que exige experiência anterior e o Ensino Fundamental completo. Na mesma região também há oportunidades com remuneração de dois a três salários mínimos (R$ 3.242 a R$ 4.863) para as funções de encarregado de obras, manilheiro, operador de escavadeira, operador de retroescavadeira, pedreiro, vigia, serralheiro, carpinteiro de obras e operador de máquinas de construção civil e mineração, destinadas a candidatos com experiência e diferentes níveis de escolaridade. Para pessoas com deficiência (PcD), são 167 vagas para diferentes funções e remunerações.

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Na região do Médio Paraíba, foram captadas 55 oportunidades, com remuneração média de um salário mínimo. Já na Região Serrana, foram captadas 171 vagas, com remuneração de um a dois salários mínimos, para a posição de farmacêutico, gerente de restaurante, gerente geral de vendas, auxiliar geral de conservação de vias permanentes e técnico de enfermagem do trabalho.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, a maioria das vagas captadas (54%) é do setor do Comércio, e 46% do setor de Serviços. Por nível de escolaridade, 39,8% pedem o Ensino Médio completo e 45% o Ensino Fundamental completo. A maioria das vagas (56%) não exige experiência. É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.

Uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Mudes e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece, esta semana, 224 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/. Já o CIEE oferece 617 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/.