Nube oferece 263 vagas de estágio para o Rio de Janeiro

A busca por uma vaga no mercado de trabalho faz parte da rotina de grande parte dos brasileiros. No Rio de Janeiro não poderia ser diferente, contudo, uma boa notícia chega para os cariocas. Apenas nesta semana, o Nube – Núcleo Brasileiro de Estágios tem uma expectativa de 263 novas oportunidades.

As chances são para estudantes regularmente matriculados no ensino médio, técnico, superior e tecnólogo, das mais diversas áreas, como: Administração, Engenharia, Engenharia Elétrica, Gastronomia, Marketing, Odontologia, entre outros. Os valores das bolsa-auxílio variam de R$ 1.200,00 a R$ 2.000,00.

Para se candidatar, basta se cadastrar gratuitamente no site – https://www.nube.com.br e pesquisar de acordo com seu perfil ou por meio de uma OE (oportunidade de estágio) específica, como as abaixo apresentadas.

As vagas são abertas e fechadas em tempo real e, por conta da concorrência, muitas se encerram rapidamente. Por isso, é preciso fazer buscas constantes.

Caso você tenha interesse em alguma das oportunidades, ligue para 3004 6290 (não é necessário DDD) e informe o código OE ou faça a busca no site do Nube, em vagas de estágio.

Curso | Bolsa-Auxílio | Código OE

Administração | R$ 1.500,00 | 365457

Engenharia | R$ 1.800,00 | 361685

Engenharia Civil | R$ 1.800,00 | 367438

Engenharia Elétrica | R$ 2.000,00 | 367628

Gastronomia | R$ 1.800,00 | 362881

Marketing | R$ 1.400,00 | 364990

Odontologia | R$ 1.200,00 | 290925