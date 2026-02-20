São Gonçalo passa a realizar exames de tomografia na Clínica da Lagoinha

A tomografia também está disponível no Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), na Lagoinha; no Pronto Socorro Central (PSC) e no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto - Foto: Divulgação

A Clínica Municipal Gonçalense da Lagoinha passou a oferecer, desde quinta-feira (19), exames de tomografia, ampliando a oferta da análise por imagem na rede municipal de saúde de São Gonçalo. O prefeito Capitão Nelson e o secretário de Saúde Gabriel Mello acompanharam os primeiros pacientes no início do serviço com o equipamento de última geração.

“Esse tomógrafo em funcionamento representa mais um avanço importante na saúde pública. Estamos investindo na modernização e na ampliação do acesso da população aos exames de imagem. Esse é mais um equipamento que vai garantir diagnósticos para a manutenção da saúde ou para o início de tratamentos. Vale lembrar que, no início de janeiro deste ano, também entregamos o mamógrafo nesta clínica para a população”, destacou.

O compromisso do prefeito Capitão Nelson com a descentralização dos atendimentos e ampliação da oferta de exames especializados também representa redução de filas na Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e, consequentemente, menos tempo de espera dos pacientes para os exames. Até esta quinta-feira (19), as tomografias eletivas (agendadas) eram realizadas apenas no Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no Vila Três.

“Os gonçalenses ganharam mais um equipamento para os exames. E, futuramente, após a inauguração da Clínica de Neves, será instalado mais um tomógrafo. O objetivo é acelerar diagnósticos em áreas como neurologia, traumatologia, oncologia e outras especialidades. O início da realização do exame em Lagoinha reforça o compromisso da gestão municipal com a melhoria contínua da infraestrutura de saúde e com a oferta de serviços descentralizados e cada vez mais humanizados à população”, explicou o secretário Gabriel Mello.

Suziclei Américo de Oliveira, instrumentadora cirúrgica de 42 anos, foi uma das pacientes que realizou o exame neste primeiro dia. Marcada para 9h, ela realizou a tomografia de crânio, agendada um pouco antes do Carnaval. “Essa ampliação é muito boa porque o público gonçalense merece. A expansão na saúde dá maior comodidade e vai ajudar a não ter uma fila de espera tão expressiva”, finalizou.

A tomografia também está disponível no Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), na Lagoinha; no Pronto Socorro Central (PSC) e no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto; para os pacientes que passam por procedimentos nos hospitais da rede de urgência e emergência.

Regulação – A tomografia realizada na Clínica Lagoinha é eletiva e é agendada através da Central de Regulação, que organiza o fluxo de marcações de acordo com critérios clínicos. Para ter acesso ao procedimento, os gonçalenses devem procurar as unidades de saúde da família (USFs) do bairro, que farão os encaminhamentos necessários. As unidades inserem os pacientes no sistema da Central de Regulação, que vai entrar em contato – através do telefone – para avisar sobre a marcação do serviço.

É necessário que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. Também é importante que o paciente salve o número (21) 3195-5198 e atenda a ligação. O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde. Se houver alguma pendência no pedido, os funcionários das unidades de saúde avisam ao paciente para que regularize a situação. Com qualquer pendência, o paciente não é chamado.