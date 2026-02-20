Mutirões de perícia médica oferecem mais de 2 mil vagas no RJ até o fim de fevereiro
Ação busca ampliar o atendimento à população e reduzir a espera por benefícios
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai realizar 2.116 atendimentos em mutirões de perícia médica no Rio de Janeiro nos próximos fins de semana (dias 21, 22 e 28 de fevereiro e 1º de março). As Agências da Previdência Social (APS) de Araruama, Avenida Brasil, Bangu, Barra do Piraí, Cabo Frio, Engenheiro Trindade, Nova Iguaçu, Paraíso (São Gonçalo) e Petrópolis receberão atendimentos extras para avaliação médica.
A ação tem como objetivo ampliar a oferta de vagas e diminuir o tempo de espera para quem aguarda avaliação médica.
No dia 21, serão oferecidas 525 vagas nas agências Avenida Brasil, Engenheiro Trindade e Paraíso (São Gonçalo). No dia 22, a APS Avenida Brasil oferece 235 vagas.
No último sábado de fevereiro (28/2), serão disponibilizadas 951 vagas nas unidades de Araruama, Bangu, Barra do Piraí, Cabo Frio, Nova Iguaçu e Petrópolis. Já no dia 1º de março, as agências de Araruama e Cabo Frio terão mais 175 vagas.
Como participar
Para ser atendido, é necessário fazer agendamento prévio pelo Meu INSS ou pela Central 135.
Número detalhado de vagas
Sábado, 21/2
Avenida Brasil – 230 vagas
Engenheiro Trindade – 300 vagas
Paraíso (São Gonçalo) – 225 vagas
Domingo, 22/2
Avenida Brasil – 235 vagas
Sábado, 28/2
Araruama – 90 vagas
Bangu – 200 vagas
Barra do Piraí – 75 vagas
Cabo Frio – 90 vagas
Nova Iguaçu – 241 vagas
Petrópolis – 255 vagas
Domingo, 1/3
Araruama – 90 vagas
Cabo Frio – 85 vagas