Mutirões de perícia médica oferecem mais de 2 mil vagas no RJ até o fim de fevereiro

No dia 21, serão oferecidas 525 vagas em três agências - Foto: Divulgação

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai realizar 2.116 atendimentos em mutirões de perícia médica no Rio de Janeiro nos próximos fins de semana (dias 21, 22 e 28 de fevereiro e 1º de março). As Agências da Previdência Social (APS) de Araruama, Avenida Brasil, Bangu, Barra do Piraí, Cabo Frio, Engenheiro Trindade, Nova Iguaçu, Paraíso (São Gonçalo) e Petrópolis receberão atendimentos extras para avaliação médica.

A ação tem como objetivo ampliar a oferta de vagas e diminuir o tempo de espera para quem aguarda avaliação médica.

No dia 21, serão oferecidas 525 vagas nas agências Avenida Brasil, Engenheiro Trindade e Paraíso (São Gonçalo). No dia 22, a APS Avenida Brasil oferece 235 vagas.

No último sábado de fevereiro (28/2), serão disponibilizadas 951 vagas nas unidades de Araruama, Bangu, Barra do Piraí, Cabo Frio, Nova Iguaçu e Petrópolis. Já no dia 1º de março, as agências de Araruama e Cabo Frio terão mais 175 vagas.

Como participar

Para ser atendido, é necessário fazer agendamento prévio pelo Meu INSS ou pela Central 135.

Número detalhado de vagas

Sábado, 21/2

Avenida Brasil – 230 vagas

Engenheiro Trindade – 300 vagas

Paraíso (São Gonçalo) – 225 vagas

Domingo, 22/2

Avenida Brasil – 235 vagas

Sábado, 28/2

Araruama – 90 vagas

Bangu – 200 vagas

Barra do Piraí – 75 vagas

Cabo Frio – 90 vagas

Nova Iguaçu – 241 vagas

Petrópolis – 255 vagas

Domingo, 1/3

Araruama – 90 vagas

Cabo Frio – 85 vagas