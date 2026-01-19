Sisu 2026: Uerj oferece 152 vagas em cursos de graduação

Pela primeira vez, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) é uma das instituições participantes do Sistema de Seleção Unificada (SISU), do Ministério da Educação (MEC). A Universidade disponibiliza 152 vagas distribuídas em nove cursos de graduação em diferentes campi.

A iniciativa tem o objetivo de ampliar o acesso à educação superior pública de qualidade. Os interessados podem se inscrever de 19 a 23 de janeiro no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, utilizando o login único da plataforma Gov.br.

Podem participar do processo seletivo candidatos que participaram de qualquer uma das edições do Enem 2023, 2024 ou 2025 e obtiveram nota maior que zero na redação poderão se inscrever, escolhendo até duas opções de curso e ordenando essas escolhas por prioridade. O resultado será divulgado em 29 de janeiro.

Os cursos oferecidos pela Uerj no Sisu 2026 são:

- Ciências Biológicas – Biotecnologia e Produção (Campus Zona Oeste; 12 vagas)

- Ciências Biológicas – Gestão Ambiental (Campus Zona Oeste; 12 vagas)

- Engenharia de Materiais (Campus Zona Oeste; 20 vagas)

- Engenharia de Produção (Campus Resende; 20 vagas)

- Engenharia de Produção (Campus Zona Oeste; 12 vagas)

- Engenharia Mecânica (Campus Friburgo; 16 vagas)

- Engenharia Mecânica (Campus Resende; 20 vagas)

- Engenharia Metalúrgica (Campus Zona Oeste; 20 vagas)

- Engenharia Química (Campus Resende; 20 vagas)

Caso o candidato tenha realizado mais de uma entre as três últimas edições do Enem, será considerada, para cada curso, aquela edição que mais favorece o candidato, com base na média ponderada das notas do Enem de cada edição. Os concorrentes com os melhores desempenhos são classificados de acordo com as opções de curso escolhidas, o número de vagas disponíveis, as modalidades de concorrência selecionadas e os pesos definidos para cada curso pela instituição.

De acordo com a Lei nº 8.121, de 27 de setembro de 2018, a Uerj reserva 20% das vagas para negros, indígenas e alunos oriundos de comunidades quilombolas, 20% para alunos oriundos de ensino médio da rede pública, seja municipal, estadual ou federal e 5% para estudantes com deficiência, e filhos de policiais civis e militares, bombeiros militares e inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou incapacitados em razão de serviço. Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deve comprovar situação de carência socioeconômica, definida como renda bruta média mensal familiar menor ou igual a um salário mínimo nacional vigente.

O edital e o calendário completos estão disponíveis na página https://www.vestibular.uerj.br/?page_id=16246

Serviço

Sistema de Seleção Unificada – SISU 2026

Inscrições: 19 a 23/01/2026

Resultado: 29/01/2026

Informações: https://www.vestibular.uerj.br/?page_id=16246