Firjan SESI está com inscrições abertas para Colônia de Férias de Verão

As inscrições podem ser feitas nas próprias unidades Firjan SESI

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 06 de janeiro de 2026 - 09:51
Nesta edição de verão, as atividades serão realizadas no período da tarde, das 13h às 17h
A Colônia de Férias Firjan SESI está pronta para receber crianças durante as férias escolares de verão. Entre os dias 12 e 30 de janeiro de 2026, será oferecida programação repleta de brincadeiras, oficinas, atividades esportivas e de lazer. Todas voltadas para o tema do ano: Expedição Natureza. As inscrições podem ser feitas nas próprias unidades Firjan SESI.

A Colônia será dividida em turmas por faixa etária, para crianças entre 4 e 14 anos, o que garante dinâmica e atenção nas atividades. A classificação etária por turma: 4 a 5 anos, 6 a 7 anos, 8 a 10 anos, 11 a 14 anos. Os participantes desfrutarão da infraestrutura dos Centros de Promoção da Saúde Firjan SESI, supervisionados por uma equipe de profissionais qualificados.

A programação inclui oficinas de saúde, alimentação saudável, mindfulness kids, dança, diversas modalidades esportivas, atividades maker, jogos cooperativos, torneios esportivos, gincanas e desafios em equipe para garantir muita energia e diversão.

Nesta edição de verão, as atividades serão realizadas no período da tarde, das 13h às 17h. As unidades Firjan SESI que recebem a Colônia de Férias são: Barra Mansa, Campos, Duque de Caxias, Nova Friburgo, Itaperuna, Barra do Piraí, Macaé, Nova Iguaçu, Pádua, Petrópolis, São Gonçalo, Resende, Três Rios e Vicente de Carvalho.

Mais informações: faleconosco@firjan.com.br ou (21) 3610 6027.

Veja os endereços dos Centros de Promoção da Saúde Firjan SESI:

Vicente de Carvalho - Av. Pastor Martin Luther King Jr., 6475

Duque de Caxias - Rua Artur Neiva, 100, 25 de Agostoin

Nova Iguaçu - Rua Gerson Chernicharo, 1321, Bairro da Luz

São Gonçalo - Rua Dr. Nilo Peçanha, 134, Centro

Resende - Avenida Marcílio Dias, 468, Jardim Jalisco

Barra Mansa - Av. Argemiro de Paula Coutinho, 2.000, Centro

Campos - Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 862, Parque Jardim Carioca

Macaé - Alameda Etelvino Gomes, 155, Riviera Fluminense

Nova Friburgo - Rua Teresópolis, 248, Vila Amélia

Itaperuna - Av. Deputado José de Cerqueira Garcia, 883

Petrópolis - Av. Barão do Rio Branco, 2.564, Retiro

Três Rios - Av. Vereador Mario de Castro Reis, 35, Nova Niterói

Pádua - Av. João Jazbik, 740, Dezessete

