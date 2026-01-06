Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Concilia São Gonçalo 2025: contribuintes já podem retirar parcelas de 2026 presencialmente

Atendimentos serão feitos nas unidades da Secretaria de Fazendo e Procuradoria

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 06 de janeiro de 2026 - 09:43
Os gonçalenses que participaram do Concilia São Gonçalo 2025 e firmaram acordos para regularizar suas dívidas com condições especiais já podem realizar a retirada das parcelas referentes ao ano de 2026. O atendimento é feito exclusivamente de forma presencial, nas unidades da Secretaria Municipal de Fazenda e da Procuradoria Geral do Município.

Os contribuintes devem ficar atentos e comparecer antes da data de vencimento, garantindo assim a regularidade do acordo firmado.

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Locais de atendimento:

Secretaria Municipal de Fazenda

- Avenida Presidente Kennedy, nº 425, piso L3 – Centro (Partage Shopping São Gonçalo)

- Estrada Raul Veiga, nº 351, sala 116 (Stilo Shopping & Offices)

Procuradoria Geral do Município

- Avenida Presidente Kennedy, nº 425, piso G3 – Centro (Partage Shopping São Gonçalo)

