Cursos gratuitos oferecem qualificação profissional em São Gonçalo e Itaboraí

A capacitação profissional vem mudando vidas em São Gonçalo e Itaboraí e tem dado oportunidades reais a quem mais precisa. Num contexto em que o desemprego e a informalidade ainda são desafios constantes, uma iniciativa promovida pela Águas do Rio, em parceria com o Senac, mostra que investir em qualificação é também investir em dignidade e desenvolvimento social. Com cursos gratuitos e voltados à prática, o programa oferece a cerca de 90 moradores das duas cidades da Região Metropolitana a chance de aprimorar habilidades, conquistar independência financeira e enxergar novas possibilidades de futuro.

Os resultados dessa ação, promovida pela Águas do Rio em parceria com o Senac, já começam a aparecer: somente no ano passado, mais de 200 pessoas concluíram cursos nas áreas de negócios, beleza e atendimento, ampliando o acesso à educação profissional e estimulando o empreendedorismo local. Nesta nova fase, estão em andamento as turmas de “Excelência no Atendimento ao Cliente”, “Penteado e Maquiagem” e “Primeiros Passos para Empreender”, formações que unem aprendizado técnico e incentivo à autonomia financeira.

Entre os alunos está Pedro Moreira, morador do bairro Almerinda, em São Gonçalo, que se inscreveu no curso “Primeiros Passos para Empreender” com o objetivo de transformar o sonho de ter o próprio negócio em realidade.

Pedro quer abrir o próprio negocio e já pensa na expansão | Foto: Divulgação

“Soube da parceria pelas redes sociais e vi uma oportunidade de mudar de vida. O curso está me ajudando a entender como começar e administrar meu negócio com mais segurança”, contou Pedro.

Determinado, ele já faz planos: “Quero abrir uma loja de tranças e, em pouco tempo, expandir para oferecer outros serviços de beleza. Estou confiante de que esse aprendizado vai me ajudar a chegar lá.”

Educação que gera impacto social

Para Tâmara Motta, gerente de Responsabilidade Social da Águas do Rio, a iniciativa tem um propósito claro: formar profissionais e fortalecer a economia local.

“Investir em capacitação profissional nos territórios onde atuamos é investir na transformação desses locais e possibilitar oportunidades aos moradores. Por meio desses cursos, ampliamos as possibilidades de geração de renda, incentivamos o empreendedorismo e fortalecemos o desenvolvimento local. Isso significa dignidade, autoconfiança e novos caminhos para quem quer conquistar seu espaço no mercado de trabalho, o que conversa diretamente com o nosso propósito de compartilhar prosperidade”, destacou Tâmara.

Os cursos se destacam pelo conteúdo prático e acessível, que prepara os participantes tanto para empreender quanto para ingressar no primeiro emprego. A iniciativa integra o programa de Responsabilidade Social da Águas do Rio, empresa do grupo Aegea Saneamento.