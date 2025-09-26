Maricá tem mais de 500 vagas de emprego e estágio disponíveis para moradores da cidade

Prefeitura de Maricá está com 364 vagas de emprego e estágio abertas para moradores do município - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trabalho e Emprego, está com 364 vagas de emprego e estágio abertas para moradores do município, através do programa Casa do Trabalhador. As oportunidades são destinadas a diversos perfis profissionais, incluindo vagas para quem busca o primeiro emprego, pessoas com deficiência (PCDs) e profissionais com ou sem experiência.

Entre as áreas com vagas disponíveis estão: farmacêutico, veterinário, designer gráfico, operador de máquina, assistente comercial, consultores de vendas, assistente de logística, jovem aprendiz e várias opções de estágios.

Além disso, o Sistema Nacional de Emprego (SINE) oferece 180 vagas de emprego para quem busca uma nova colocação no mercado. As áreas contempladas incluem: marketing, consultoria de vendas, técnico em eletrônica, jovem aprendiz, entre outras.

No total, são mais de 500 oportunidades disponíveis, contemplando funções como: motorista, operador de caixa, perfumista, cuidador, promotora, vendedor, servente PCD, técnico de eletrônica, gerente, confeiteiro, ajudante de padaria, prevenção de perdas, auxiliar de perecíveis, operador de loja e auxiliar de cozinha.

As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade, do ensino fundamental ao ensino superior. O objetivo é oferecer oportunidades acessíveis a todos os moradores da cidade, promovendo inclusão social e geração de renda.

O atendimento é gratuito e feito presencialmente nas sedes da Casa do Trabalhador, que ficam localizados na Rua Clímaco Pereira, 189 (Centro) e na Rua das Perpétuas, quadra 33, lote 14 (Itaipuaçu). Os espaços funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h.

Já o atendimento no Sine também é gratuito e feito presencialmente no local, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Carlos Rangel, 51, no Centro. Os interessados devem levar documentos pessoais, comprovante de residência e currículo atualizado.