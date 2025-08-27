Vestibular Uerj 2026: 2º Exame de Qualificação acontece no próximo domingo
O 2º Exame de Qualificação do Vestibular 2026 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) será realizado neste domingo, 31 de agosto. Segundo o Departamento de Seleção Acadêmica (Dsea), 40.413 candidatos estão inscritos para esta etapa, composta por questões de múltipla escolha de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.
Os portões serão abertos às 8h e a prova terá início às 9h. Após esse horário não será permitida a entrada de candidatos. O tempo máximo para a realização do exame é de quatro horas. Para participar, é obrigatório apresentar documento oficial de identificação com foto, o cartão de confirmação de inscrição (CCI) e caneta esferográfica azul ou preta, de corpo transparente.
Os aprovados nesta fase estarão habilitados a se inscrever no Exame Discursivo, composto por uma prova de Redação e duas provas específicas, conforme o curso escolhido pelo candidato.
Transferência externa e aproveitamento de estudos
A Uerj também está com inscrições abertas para 1.313 vagas nas modalidades Transferência Externa (TEF) e Aproveitamento de Estudos (AE), com ingresso em 2026. Os interessados podem se inscrever até 4 de setembro pelo site www.vestibular.uerj.br.
As vagas destinam-se a cursos graduação presenciais oferecidos nos campi do Rio de Janeiro, Petrópolis, São Gonçalo, Nova Friburgo, Resende e Duque de Caxias, além da modalidade de Educação à Distância (EaD), com polos em Belford Roxo, Magé, Paracambi e Petrópolis.
No caso da TEF, a seleção é voltada a estudantes de outras instituições de ensino superior que desejem prosseguir na mesma graduação ou em curso de área afim. Já o AE é direcionado a portadores de diploma de graduação, seja em outro curso, seja no mesmo curso, mas em habilitação ou titulação distinta. Ambas as modalidades dependem da classificação no processo seletivo e da disponibilidade da vagas.
SERVIÇO
2º Exame de Qualificação – Vestibular Uerj 2026
- Data: 31/08/2025
- Horário: 8h – Abertura dos portões / 9h – Início da prova
- Consulta ao local de prova e cartão de inscrição: https://www.vestibular.uerj.br/?page_id=15527
- Informações: (21) 2334-0669 | vestibular@dsea.uerj.br
Transferência Externa e Aproveitamento de Estudos 2026
Inscrições: até 04/09/2025 (www.vestibular.uerj.br)
Pagamento da taxa: até 05/09/2025 (rede bancária e casas lotéricas)
Edital, anexos e sistema de inscrição: https://www.vestibular.uerj.br/?p=15932
Atendimento: te-ae.uerj@dsea.uerj.br