Vestibular Uerj 2026: 2º Exame de Qualificação acontece no próximo domingo

O 2º Exame de Qualificação do Vestibular 2026 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) será realizado neste domingo, 31 de agosto. Segundo o Departamento de Seleção Acadêmica (Dsea), 40.413 candidatos estão inscritos para esta etapa, composta por questões de múltipla escolha de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.

Os portões serão abertos às 8h e a prova terá início às 9h. Após esse horário não será permitida a entrada de candidatos. O tempo máximo para a realização do exame é de quatro horas. Para participar, é obrigatório apresentar documento oficial de identificação com foto, o cartão de confirmação de inscrição (CCI) e caneta esferográfica azul ou preta, de corpo transparente.

Os aprovados nesta fase estarão habilitados a se inscrever no Exame Discursivo, composto por uma prova de Redação e duas provas específicas, conforme o curso escolhido pelo candidato.

Transferência externa e aproveitamento de estudos

A Uerj também está com inscrições abertas para 1.313 vagas nas modalidades Transferência Externa (TEF) e Aproveitamento de Estudos (AE), com ingresso em 2026. Os interessados podem se inscrever até 4 de setembro pelo site www.vestibular.uerj.br.

As vagas destinam-se a cursos graduação presenciais oferecidos nos campi do Rio de Janeiro, Petrópolis, São Gonçalo, Nova Friburgo, Resende e Duque de Caxias, além da modalidade de Educação à Distância (EaD), com polos em Belford Roxo, Magé, Paracambi e Petrópolis.

No caso da TEF, a seleção é voltada a estudantes de outras instituições de ensino superior que desejem prosseguir na mesma graduação ou em curso de área afim. Já o AE é direcionado a portadores de diploma de graduação, seja em outro curso, seja no mesmo curso, mas em habilitação ou titulação distinta. Ambas as modalidades dependem da classificação no processo seletivo e da disponibilidade da vagas.

SERVIÇO

2º Exame de Qualificação – Vestibular Uerj 2026

Data: 31/08/2025

Horário: 8h – Abertura dos portões / 9h – Início da prova

Consulta ao local de prova e cartão de inscrição: https://www.vestibular.uerj.br/?page_id=15527

Informações: (21) 2334-0669 | vestibular@dsea.uerj.br

Transferência Externa e Aproveitamento de Estudos 2026

Inscrições: até 04/09/2025 (www.vestibular.uerj.br)

Pagamento da taxa: até 05/09/2025 (rede bancária e casas lotéricas)

Edital, anexos e sistema de inscrição: https://www.vestibular.uerj.br/?p=15932

Atendimento: te-ae.uerj@dsea.uerj.br