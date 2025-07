Matrículas da Rede CEJA começam nesta segunda (28); 50 mil vagas para Ensino Médio a Distância

As matrículas para a conclusão do ensino médio na Rede CEJA – Centro de Educação de Jovens e Adultos – começam no dia 28 de julho. O ensino é oferecido no modelo semipresencial, permitindo que os alunos organizem seus estudos conforme sua rotina e disponibilidade, diferente do sistema tradicional de aulas fixas. Ao todo, estão sendo ofertadas 50 mil vagas nas 59 unidades espalhadas por todo o estado do Rio de Janeiro. As escolas são administradas pela Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

"O formato combina autonomia no aprendizado com o suporte pedagógico necessário. Nas escolas há sempre o apoio de uma equipe de professores capacitados para auxiliar os alunos. A conclusão do ensino básico, através do CEJA, abre portas para o ingresso no ensino superior e melhores oportunidades no mercado de trabalho", destacou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes.

Para facilitar o acesso às plataformas de aprendizagem, os alunos da Rede CEJA têm direito a um chip gratuito de internet. A medida visa apoiar o processo de ensino e reduzir a evasão escolar nos programas mantidos pela Fundação Cecierj, garantindo a todos uma conexão de qualidade. O chip oferece tecnologia 3G/4G ou superior, cobertura nacional, ligações locais e interurbanas ilimitadas, 30 SMS diários e um aplicativo personalizado compatível com iOS e Android.

Ensino com acolhimento que resulta em sucesso

Mais do que concluir o ensino médio, a Rede CEJA oferece ambiente acolhedor e o suporte contínuo, fundamentais para quem enfrenta desafios como trabalho, família ou distância dos estudos. Com flexibilidade, suporte pedagógico e acesso digital garantido, a rede transforma barreiras em pontes para o futuro. Foi o caso da Adriana de Sousa, de 22 anos, que concluiu os estudos na rede e foi aprovada para a graduação em Pedagogia.

"Quando engravidei e precisei conciliar maternidade, trabalho e estudos, decidi me matricular no CEJA. Encontrei não apenas estrutura, mas também incentivo. Os professores diziam: ‘termina o estudo aqui e vai para o CEDERJ!’. Foi o que fiz. Quando recebi o resultado, fui pessoalmente contar a eles, que vibraram muito comigo", conta a jovem.

O processo de matrícula para as vagas EaD é dividido em duas etapas. A primeira deve ser feita no site: https://sca.cecierj.edu.br/scc/prealuno/preMatricula/. Após a pré-matrícula online, o candidato deve comparecer à escola escolhida levando os documentos exigidos para a confirmação da vaga. Para se inscrever no ensino médio, é necessário ter no mínimo 18 anos. Mais informações estão disponíveis em: https://www.cecierj.edu.br/rede-ceja/faca-sua-matricula/.