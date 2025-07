Maricá oferece 1,2 mil vagas em cursos gratuitos de formação tecnológica; Confira

O sorteio dos inscritos será realizado no dia 18 de julho, com divulgação do resultado nos sites oficiais - Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIM), informa que estão reabertas as inscrições para os cursos gratuitos de formação profissional e tecnológica oferecidos pelo Projeto Incubadora de Inovação Social em Robótica e Sustentabilidade. Os interessados têm entre os dias 11 e 17 de julho para realizar a inscrição de forma on-line, exclusivamente pelos sites: https://gestaorobotica.istar.one ou https://robotica.istar.one.

O projeto, desenvolvido em parceria com o Instituto Nova Ágora de Cidadania (INAC), disponibiliza 1.200 vagas para cursos nas áreas de informática, robótica e automação, design e modelagem 3D, manutenção de celular, montagem e manutenção de computadores, marketing, gestão de pessoas, educação financeira, Power BI, Excel e blockchain. As vagas serão preenchidas por meio de sorteio público, garantindo a transparência na seleção dos participantes.

As aulas acontecerão em dois polos da Incubadora: o Polo Centro, com 700 vagas distribuídas entre cursos como Excel, Power BI, Robótica e Automação, Manutenção de Celulares, Design e Modelagem 3D, Gestão de Pessoas, Marketing, Informática e Educação Financeira; e o Polo Inoã, com 500 vagas para os cursos de Informática para a Melhor Idade, Montagem e Manutenção de Computadores, Robótica e Automação.

Do total de vagas, 357 são reservadas para beneficiários de programas sociais, pessoas com deficiência e assistidos pela Secretaria do Direito da Mulher. As outras 843 vagas são de ampla concorrência, destinadas a moradores de Maricá.

O sorteio dos inscritos será realizado no dia 18 de julho, com divulgação do resultado nos sites oficiais. Os candidatos sorteados deverão comparecer para efetuar a matrícula nos dias 21 e 22 de julho, levando documento de identidade (RG), CPF e comprovante de residência. Caso ainda haja vagas, uma nova chamada será aberta no dia 23 de julho, com período extra de matrícula nos dias 24 e 25 de julho.

As aulas estão previstas para começar no dia 28 de julho, nos respectivos polos.

Mais informações estão disponíveis nos sites oficiais da Incubadora ou pelos telefones: (21) 3917-2020 – Polo Centro; e (21) 92039-0134 – Polo Inoã.

O edital completo pode ser acessado nos portais de inscrição.