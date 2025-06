Concurso: Governo do Estado anuncia 1.644 vagas para o Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) vai abrir mais de 1.600 vagas para oficiais e praças da corporação ainda em 2025. A novidade foi oficializada com a publicação, nesta quarta-feira (11.06), do edital do concurso para ingresso de 144 soldados efetivos, com habilitação em Busca e Salvamento, e vencimentos a partir de R$ 5,2 mil. Paralelamente a isso, o governador Cláudio Castro também autorizou, em Diário Oficial um processo seletivo voltado à contratação de 1.500 bombeiros temporários voluntários.

"Vamos promover uma expansão histórica no maior Corpo de Bombeiros Militar do país. A abertura simultânea de concursos e processos seletivos reforça o compromisso do Governo do Estado com a modernização e o fortalecimento da corporação, aprimorando ainda mais sua atuação de excelência em todo o estado", afirmou o governador.

Concurso oferece 144 vagas efetivas de soldado

O CBMERJ publicou, no Diário Oficial do Estado, edital que torna pública a abertura de inscrições e estabelece as normas para o concurso público voltado ao provimento de 144 vagas para o cargo de soldado bombeiro militar, com especialização em busca e salvamento. A remuneração inicial é de R$ 5.233,38, logo após a conclusão do curso de formação. O concurso exige nível médio completo e será composto por diversas etapas, incluindo:

Prova objetiva;

Teste de aptidão física (TAF);

Teste de habilidades específicas;

Exames médicos;

Avaliação documental;

Prova de títulos.

Os interessados devem ter mais de 18 anos. As inscrições começam hoje e vão até o dia 07 de julho.

As provas têm início previsto para 17 de agosto e serão realizadas pela IDECAN.

Seleção para 1.500 bombeiros temporários

Paralelamente ao concurso de carreira, o CBMERJ também recebeu autorização do governador Cláudio Castro para abrir 1.500 vagas temporárias, distribuídas entre diferentes funções operacionais e técnicas.

As oportunidades serão divididas da seguinte forma:

Soldados (1.139 vagas)

Combatente: 304

Motorista: 152

Técnico de enfermagem: 367

Guarda-vidas: 284

Auxiliar de saúde bucal: 32

Oficiais temporários (361 vagas)

Dentistas: 48

Oficiais de saúde (313), entre eles cardiologistas, ginecologistas, pediatras, psiquiatras, fisioterapeutas, nutricionistas, entre outras especialidades.

A expectativa é que os editais para as vagas temporárias sejam publicados ao longo do segundo semestre. Os selecionados atuarão de forma voluntária, por tempo determinado, que pode chegar a 8 anos.

"O CBMERJ se prepara para ampliar seu quadro com profissionais altamente qualificados e alinhados à missão de proteger a população fluminense, reforçando seu papel estratégico na segurança da sociedade", disse o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Tarciso Salles.