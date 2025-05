Cefet/RJ abre inscrições para 430 vagas em cursos técnicos

Interessados devem se inscrever dentro do prazo e ficar atentos ao cronograma da seleção - Foto: Divulgação

O Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro (Cefet/RJ) está com inscrições abertas para 430 vagas em cursos técnicos. Do total, 390 são para cursos subsequentes, destinados a quem já concluiu o ensino médio, e 40 para curso concomitante, voltado a estudantes que ainda estão cursando o ensino médio, na unidade de Angra dos Reis, com reserva para alunos da rede pública,

Os cursos disponíveis para quem já concluiu o ensino médio incluem Administração, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Logística, Mecânica, Energias Renováveis, Segurança do Trabalho e Telecomunicações, com aulas nas unidades Maracanã, Maria da Graça e Itaguaí. Para estudantes ainda matriculados no ensino médio, há vagas para o curso técnico de Mecânica, em Angra.

Inscrição e processo seletivo

As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de junho, pelo site do Instituto Selecon. A taxa de inscrição é de R$ 45,00 e a participação só será confirmada após o pagamento. O prazo para solicitação de isenção da taxa vai até 26 de maio, conforme as normas estabelecidas nos editais da seleção

A seleção será realizada em fase única, com uma prova objetiva. Para candidatos aos cursos subsequentes, a avaliação ocorrerá no dia 6 de julho, com 15 questões de Matemática e 5 de Língua Portuguesa. O resultado final está previsto para 15 de julho.

Já os candidatos ao curso Técnico de Mecânica na unidade Angra dos Reis farão a prova no dia 29 de junho, com divulgação do resultado final em 7 de julho.

Interessados devem se inscrever dentro do prazo e ficar atentos ao cronograma da seleção.

Inscrições e editais: www.selecon.org.br