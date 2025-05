Centro de Trauma do Hospital Alberto Torres é premiado pela excelência no atendimento

A certificação, concedida no nível Diamante, reconhece a excelência no atendimento ao paciente politraumatizado - Foto: Divulgação

O Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, acaba de receber a "Certificação por Distinção" do IQG - Instituto Qualisa de Gestão, considerada a principal autoridade acreditadora de sistemas de gestão da qualidade para instituições de saúde na América Latina. A certificação, concedida no nível Diamante, reconhece a excelência no atendimento ao paciente politraumatizado, destacando a qualidade dos serviços prestados pelo setor.

Essa Certificação é uma conquista de todos. O Centro de Trauma do HEAT é uma referência no atendimento a traumatizados graves no Estado do Rio e esse reconhecimento consolida o trabalho executado por toda a equipe e reforça a importância dos investimentos feitos no setor pela administração do hospital e pelo Governo do Estado – garante o coordenador do Centro de Trauma, Marcelo Pessoa.

A coordenadora de enfermagem do CT, Tatiana Cunha, também falou sobre a premiação. “Gratidão por essa conquista tão significativa para o Centro de Trauma. Esse reconhecimento é mais do que um símbolo de excelência, é a confirmação de um trabalho construído com dedicação, compromisso e amor pelo que fazemos nessa trajetória profissional e na qualidade da assistência que oferecemos diariamente. Obrigado a todos que caminharam juntos nessa missão. Que venham novas conquistas, sempre com o mesmo propósito: servir com ética, competência, humanidade e qualidade”.

O Centro do Trauma, que completou 11 anos de funcionamento com a marca de cerca de 55 mil atendimentos realizados, conta com tecnologia de ponta e é referência no Estado do Rio de Janeiro quando o assunto é salvar vidas. Altamente especializado no atendimento de pacientes com lesões múltiplas, disponibilizando abordagem multiprofissional com avaliações rápidas e ações terapêuticas imediatas, aliadas aos cuidados diários, com o objetivo de garantir agilidade, segurança e reabilitação ao paciente politraumatizado.

O IQG (Instituto Qualisa de Gestão) é um sistema de certificação voltado para a qualidade e segurança em serviços de saúde. Ele pode ser recebido por hospitais, clínicas, laboratórios, e outras instituições de saúde que desejam comprovar a qualidade dos seus serviços e a segurança dos seus pacientes. A certificação é concedida após um processo de auditoria que avalia diferentes aspectos da instituição, como gestão, enfermagem, segurança do paciente, entre outros.