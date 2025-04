Governador do Rio autoriza a realização de novo concurso da Polícia Civil: 414 vagas

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou nesta quarta-feira, 9 de abril, a autorização para um novo concurso da Polícia Civil do Estado (PC RJ). Segundo ele, serão disponibilizadas 414 vagas para quatro diferentes cargos.

A distribuição das oportunidades será a seguinte: 85 vagas para delegado; 76 vagas para perito criminal; 251 vagas para perito legista; e 2 vagas para piloto policial. Todos os cargos exigem formação em nível superior. Os salários iniciais podem ultrapassar os R$26 mil.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o governador destacou que, apesar da realização de um certame em 2021 e da convocação de grande parte dos aprovados, ainda há déficit em cargos essenciais como delegado e perito.

“Depois de 15 anos sem concurso, realizamos um e convocamos quase todos os classificados. Mesmo assim, restaram posições em aberto. São 414 vagas disponíveis: 85 para delegado, 76 para perito criminal, 251 para perito legista e duas para piloto policial”, afirmou Castro.

A existência dessas vacâncias permitiu a liberação do novo processo seletivo. O governador também ressaltou o papel vital da Perícia Técnica na efetividade da Polícia Civil fluminense.

“A atuação da Perícia é crucial. Sem ela, não conseguimos realizar uma investigação judiciária eficaz”, reforçou.

Apesar do anúncio, o aval oficial ainda não foi publicado no Diário Oficial do Estado, o que deve ocorrer nos próximos dias. O secretário da Polícia Civil do Rio, delegado Felipe Curi, incentivou os interessados a se prepararem com afinco:

“Mais uma excelente notícia para a corporação. Estudem bastante, estamos ansiosos para receber os novos servidores.”

Requisitos e remunerações

As quatro carreiras contempladas no novo concurso exigem nível superior, mas cada uma possui exigências específicas:

Delegado: necessário diploma de bacharel em Direito. Remuneração inicial de R$26.981,77.

Perito legista: formação em Medicina, Odontologia, Farmácia ou Bioquímica.

Perito criminal: graduação em Engenharia, Informática, Farmácia, Veterinária, Biologia, Física, Química, Economia, Ciências Contábeis ou Agronomia.

Piloto policial: é exigido nível superior em qualquer área, além da licença de piloto comercial concedida pela ANAC.

As remunerações para peritos (legistas e criminais) giram em torno de R$11.442,65. Já o salário inicial para piloto policial é de R$13.981,45.

Esses valores correspondem à tabela salarial de janeiro de 2025. Além do vencimento-base, os servidores da PC RJ contam com benefícios como auxílio-transporte e auxílio-alimentação.

Na última terça-feira, 8 de abril, o governador também anunciou um reajuste no valor diário do auxílio-alimentação para os policiais civis, que passou de R$12 para R$32. Isso representa um total de R$704 mensais, considerando 22 dias úteis.

Próximos passos até a publicação do edital

Com a autorização anunciada, algumas etapas precisam ser cumpridas para a efetiva realização do novo concurso da Polícia Civil do RJ.

A primeira delas é a formalização da autorização no Diário Oficial. Com isso, a instituição poderá nomear uma comissão organizadora para dar andamento aos procedimentos internos.

Essa equipe será responsável por elaborar o edital, definir quais áreas serão contempladas e auxiliar na contratação da banca examinadora — a empresa que cuidará das inscrições e da aplicação das provas.

Somente após a escolha da banca, o edital poderá ser finalizado e publicado. Ainda não há um cronograma oficial definido.

No último concurso da corporação, o Cebraspe foi o responsável pela seleção para o cargo de delegado, enquanto a Fundação Getulio Vargas (FGV) organizou os demais processos seletivos.

