SEOP abre inscrições para ambulantes trabalharem no Carnaval 2025

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) iniciou, nesta quarta-feira (5), as inscrições para ambulantes interessados em atuar em pontos fixos no entorno do Sambódromo durante o Carnaval 2025. O cadastramento deve ser realizado on-line entre os dias 5 e 7 de fevereiro, por meio do link: https://jeap.rio.rj.gov.br/je-sorteio/inscricao/942

As autorizações serão concedidas mediante sorteio público para pessoas físicas maiores de 18 anos e residentes no município do Rio de Janeiro. O sorteio será realizado no dia 10 de fevereiro, às 11h, e o resultado será divulgado logo em seguida no mesmo site onde foi realizada a inscrição.

Serão sorteadas um total de 200 inscrições, sendo as primeiras 80 destinadas às vagas regulares e 120 para composição do cadastro de reserva. A ordem de escolha dos pontos fixos será determinada conforme a cronologia do sorteio.

Cabe destacar que será admitida uma única inscrição por pessoa física para os pontos de barracas ou por pessoa jurídica, no caso de food trucks ou food bikes, sendo vetada a inscrição de um mesmo auxiliar para mais de um ponto sorteado, sob pena de exclusão do candidato.

Os ambulantes deverão atuar em barracas padronizadas, food trucks ou food bikes devidamente licenciados. O uso de churrasqueiras, recipientes de vidro e equipamentos de som será proibido.

A SEOP reitera que as autorizações são pessoais e intransferíveis, podendo ser revogadas em caso de descumprimento das normas estabelecidas.

Para mais informações, acesse o link: https://ordempublica.prefeitura.rio/controle-urbano.