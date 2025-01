Semana de Ação Social para mulheres tem serviços gratuitos até quinta (30) no Pátio Alcântara

Acontece até a próxima quinta-feira (30) a Semana de Ação Social para mulheres no Pátio Alcântara. O evento, realizado pela Secretaria de Assistência Social, através da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, acontece das 10h às 13h e conta com diferentes ações em prol das mulheres.

No local, o Comitê de Sub-registro realizou isenções para segunda via de documentos e para casamento; a Secretaria de Saúde ofereceu aferição de pressão arterial, vacinas e orientações em Saúde; a Subsecretaria de Proteção Social Especial orientou sobre direitos das mulheres e encaminhamentos à rede de enfrentamento à violência doméstica. E a Universidade Estácio de Sá também esteve presente oferecendo orientação jurídica e nutricional.

"Promover ações como essa é fundamental e deve ser uma prática constante, pois sabemos que as informações precisam alcançar a todos. O shopping, por ser um ponto estratégico de grande circulação de pessoas, é o local ideal, oferecendo acesso a serviços essenciais para aqueles que precisam. Além disso, é um ambiente neutro, onde a mulher em situação de violência pode buscar ajuda sem levantar suspeitas do agressor, podendo ser atendida por uma de nossas técnicas", destacou a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Cristina da Silva.

Um espaço de atendimento e acolhimento também foi montado no shopping, para mulheres em situação de violência, proporcionando acolhimento psicológico e apoio social. As participantes poderão ser encaminhadas para o CEOM Zuzu Angel, a fim de conhecer programas como o Lidera Mulher e a Feira da Mulher Empreendedora.

A moradora do bairro Jardim Catarina, Raimunda Cunha, de 51 anos, conta que ficou satisfeita com os serviços oferecidos. "Precisava medir a glicose e a pressão, vim aqui e ainda tomei a vacina da gripe. Acho muito importante eventos como esse, o atendimento é nota 10", disse.

Cabe reforçar que, apesar de ser focado no atendimento às mulheres, a semana oferece serviços para os homens também. O secretário de Assistência Social, Felippe Mattos, esteve presente e destacou a relevância das atividades. "Estamos muito satisfeitos em realizar essa semana de ações gratuitas. É de extrema importância que a população gonçalense receba atendimentos de qualidade e que tenha acesso a serviços jurídicos, orientações de saúde e espaços de acolhimento", afirmou.

Programação da Semana de Ação Social

-Terça-feira (28/01):

10h- Oficina de Biscuit com artesã do Projeto Lidera Mulher

10h às 13h- Comitê de Sub-registro com isenções para segunda via de documentos e para casamento; Aferição de pressão arterial e orientações em Saúde; Subsecretaria da Mulher e seus serviços; Estácio de Sá com orientação jurídica.

10h às 13h- Espaço de acolhimento e atendimento à mulher

-Quarta-feira (29/01):

10h às 13h- Comitê de Sub-registro com isenções para segunda via de documentos e para casamento; Aferição de pressão arterial e orientações em Saúde; Subsecretaria da Mulher e seus serviços; Estácio de Sá com orientação jurídica.

10h às 13h- Espaço de acolhimento e atendimento à mulher

-Quinta-feira (30/01):

10h- Oficina de Laços com Luciana Cardoso do Projeto Lidera Mulher

10h às 13h- Comitê de Sub-registro com isenções para segunda via de documentos e para casamento; Aferição de pressão arterial e orientações em Saúde; Subsecretaria da Mulher e seus serviços; Estácio de Sá com orientação jurídica.

10h às 13h- Espaço de acolhimento e atendimento à mulher

11h- Palestra com os funcionários do Pátio sobre Janeiro Branco, mês de valorização da saúde mental, com a psicóloga da Equipe Técnica Rafaela Ferreira.