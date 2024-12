Confira o funcionamento da Saúde de São Gonçalo no feriado de Ano Novo

O prefeito Capitão Nelson decretou ponto facultativo na véspera do Ano Novo, terça-feira (31). Na segunda-feira (30), todos os órgãos públicos municipais funcionarão normalmente. Durante o fim de semana, ponto facultativo e feriado do dia 1º, os serviços indispensáveis serão mantidos.

Na área da saúde, todas as unidades de urgência e emergência estarão funcionando 24h durante todo o período (de sábado, 28, até quarta-feira, 1º). São elas: Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia; prontos-socorros Central (PSC) e Infantil (PSI), ambos no Zé Garoto; Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara, e a emergência da saúde mental que funciona no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto.

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Francisco dos Santos Siqueira, no Centro (Rua General Antônio Rodrigues, 250, Centro) e o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, em Vila Três (Rua Augusto Franco, 52, Vila Três) funcionam 24h durante todo o período. Os demais só abrem na segunda-feira (30).

As Clínicas Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, abrem neste sábado (28), das 8h às 13h; e na segunda-feira (30), das 8h às 21h, normalmente. Elas ficam fechadas no domingo (29), terça-feira (31) e quarta-feira (1º).

Todas as outras unidades de saúde da atenção básica e especializada ficam fechadas sábado (28), domingo (29), terça-feira (31) e quarta-feira (1º). Elas funcionam em seus horários de rotina, a maioria das 8h às 17h, na segunda-feira (30). São elas: todos os postos de saúde, clínicas, Ciesg, PAMs, CER III, Clínica de Fisioterapia de Nova Cidade, Clínica Municipal da Criança, Espaço Rosa, polos sanitários, centro de triagem ao Coronavírus e outros Caps. Todos reabrem na quinta-feira (2).