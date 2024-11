Feirão de empregos oferece 500 vagas em SG e Niterói nesta terça (26)

Feirão acontece no Sest/Senat de Tribobó, em São Gonçalo, de 9h às 17h - Foto: Reprodução/Google Maps

Feirão acontece no Sest/Senat de Tribobó, em São Gonçalo, de 9h às 17h - Foto: Reprodução/Google Maps

Acontece nesta terça-feira (26), em São Gonçalo, a Feira de Empregabilidade Sest/Senat. Ao todo, moradores de Niterói e São Gonçalo poderão concorrer a 500 vagas em cerca de 20 empresas diferentes. O evento acontece das 9h às 17h, na sede do Sest/Senat em Tribobó, São Gonçalo. Além de vagas para CLT, também serão ofertadas oportunidades de estágio e Jovem Aprendiz.

O evento é realizado pela Coordenadoria de Trabalho, Emprego e Renda (Coter) da Prefeitura Municipal de Niterói, em parceria com o Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat). Além das oportunidades de emprego, o feirão também oferece aconselhamento profissional, orientação vocacional e roda de conversa sobre mercado de trabalho.

As ofertas incluem vagas de motorista de ônibus, operador de venda, auxiliar de serviços gerais, manobrista, mecânico, lanterneiro, ajudante de obra, pintor, pedreiro, estoquista, técnico eletricista, entre outros. Empresas como Auto Viação 1001, Mauá e Fadel estão entre as empresas participantes.

Para concorrer a uma das vagas, é necessário residir em Niterói ou São Gonçalo e se inscrever através do site da feira antes de comparecer ao evento nesta terça (26). A sede do Sest/Senat de São Gonçalo fica na Rodovia Amaral Peixoto, km 07 em Tribobó.