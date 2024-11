Rio divulga 4.322 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz

O Governo do Estado está disponibilizando, esta semana, 4.322 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.675 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem está buscando estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 2.647 vagas ofertadas pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e pela Fundação Mudes.

Os salários, que chegam a R$ 5.648, são oferecidos no bairro de São Conrado, para a função de arrumador de serviços domésticos, e em Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Ipanema, para a função de cozinheiro. Ambas as posições exigem o Ensino Fundamental e experiência. A mesma região oferece, no bairro de Ipanema, oportunidades para gerente de farmácia, com salários que variam de três a quatro mínimos (R$ 4.236 a R$ 5.648), exigência do Ensino Superior completo e o pré-requisito de experiência anterior. Existem, ainda, 75 oportunidades, com remuneração de dois salários mínimos, para atendente de loja, no Méier, além de posições para pessoas com deficiência (PcD). A maioria dessas vagas não exige experiência.

Na região Serrana, todas as 437 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de um a dois mínimos, para funções como as de ajudante de cozinha, auxiliar de limpeza, expedidor de mercadorias e farmacêutico, entre outras. Existem ainda opções cujos salários estão entre dois e três mínimos (R$ 2.824 e R$ 4.236), para analista de marketing, mecânico de motor a diesel e motorista de caminhão tanque. Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 31 oportunidades, tais como auxiliar contábil, carpinteiro, pizzaiolo repositor de mercadorias e emprego doméstico nos serviços gerais, com diferentes níveis de escolaridade e salários.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site https://www.rj.gov.br/trabalho/.

Uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Mudes e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece, esta semana, 794 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/ . Já o CIEE oferece 1.853 vagas de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/.