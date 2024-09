Enel lança programa de empregabilidade e promete contratar 2 mil eletricistas até 2026

A Empresa Nacional de Energia Elétrica (ENEL) anunciou na manhã desta terça-feira (24), em seu Polo Operacional na cidade de São Gonçalo, o lançamento do programa "Conexão para o Futuro", que irá gerar a contratação de 2 mil eletricistas (homens e mulheres) até 2026.

Eletricistas, autoridades e funcionários da Enel presentes no evento conheceram os novos planos, cujo objetivo é fomentar a empregabilidade no estado do Rio de Janeiro.

Para o superintendente de energia da SEENEMARRJ (Secretaria Estadual de Energia e Economia do Mar do Rio de Janeiro), Marco Vilela, a iniciativa da Enel representa um avanço, mesmo diante de dificuldades futuras.



"Quero parabenizar o trabalho dos eletricistas durante o último verão, que foi muito intenso e cheio de desafios. Agora, a Enel dá um passo gigantesco com novos contratos e investimentos, preparando o futuro. Contem com o governo do estado para apoio técnico e social. Trabalhar sob pressão é difícil, então lembrem-se sempre da segurança e do uso dos equipamentos de proteção", afirmou.

O programa "Conexão para o Futuro", consolidado nesta terça-feira (24), é uma iniciativa da Enel para promover empregabilidade | Foto: Layla Mussi

Conexão para o Futuro



O programa "Conexão para o Futuro", consolidado nesta terça-feira (24), é uma iniciativa da Enel para promover empregabilidade, com foco em quatro pilares principais: segurança, trabalho, estratégia e qualidade.



"Anuncio a contratação de 2 mil eletricistas, entre homens e mulheres, que irão ingressar nosso corpo até 2026. E também dou boas-vindas aos 350 eletricistas que já ingressaram na nossa equipe, como exemplo, a eletricista Beatriz Silva Pereira e o eletricista junior Matheus Machado", disse Anna Paula Hiotte Pacheco, Diretora-Presidente da Enel Distribuição Rio.

Beatriz e Matheus | Foto: Layla Mussi

Beatriz Silva, que era cabeleireira antes de se tornar eletricista, compartilhou sua experiência: "Para mim, é uma honra. Entrei como cadastradora, e via a paixão dos profissionais nas ruas. Essa paixão também nasceu em mim, e conquistei meu espaço como eletricista", disse Beatriz, que está há um ano na Enel.



Matheus Machado, eletricista júnior com cinco meses de empresa, destacou a importância da segurança no trabalho: "É um sonho ser parte da Enel. A segurança com que trabalhamos é maravilhosa, não só pelo nosso sonho, mas também por nossas famílias."

Desafios e comprometimento

Para o diretor de recursos humanos da Enel Brasil, Alain Rusolino, a oportunidade de contratação de dois mil profissionais em 3 anos é algo que irá demandar grandes desafios, mas também trará grandes recompensas.

"Com vocês [eletricistas] multiplicamos os corações da Enel, vestindo a camisa e chegando cada vez mais perto dos nossos clientes, que é o nosso grande objetivo. E para que esse projeto seja sustentável, é importante investir em uma mão de obra qualificada. Na Enel, a mão de obra qualificada é, conforme acreditamos, o que faz a diferença. Por isso temos criamos esse projeto, que visa formar, capacitar e contratar novos eletricistas, para satisfazer, assim, essa grande necessidade de contratações", afirmou Alain.

A Firjan SENAI, grande parceira da Enel, hoje com 70 eletricistas formados pelo Senai entre o corpo de funcionários, terá ainda mais destaque no papel crucial de formação destes novos profissionais.

"Com vocês, eletricistas, multiplicamos os corações da Enel", Rusolino | Foto: Layla Mussi

"A parceria vai além da parte técnica, trata-se de investir no futuro. Na fase inicial estão previstas 7 turmas em São Gonçalo e 1 em Macaé, com oferta de 150 vagas para treinamento. O treinamento será realizado no nosso centro operacional, (o primeiro previsto para SG), garantindo nosso compromisso com a capacitação de cada indivíduo", garantiu Carlos Magno, gerente geral da Firjan Senai.

Plano de investimentos / Nova era

Até dois anos atrás, a Enel contava com apenas cinco mulheres eletricistas em seu corpo operacional. Hoje, graças a programas de incentivo, esse número já chega a 60, e tende a crescer com o novo programa de empregabilidade, que é voltado, principalmente, para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Marco Fadda | Foto: Layla Mussi

"Faremos o investimento de 3,5 bilhões até 2026, voltados à manutenção e modernização da nossa rede, principalmente para enfrentar eventos climáticos. Além da implantação de tecnologia e geração de empregos", disse Marco Fadda, diretor de redes da Enel Brasil.



"O grande compromisso que temos é fazer uma rede mais eficiente, flexível, mas também fazê-la crescer. Não é apenas um plano de negócios, é como colocamos isso em prática. Tenho que falar aqui sobre pessoas, hoje temos mais de 700 eletricistas só em campo e só em 2024 entraram mais 350", completou José Luis Salas, diretor de distribuição da Enel Rio.

José Luis Salas | Foto: Layla Mussi

Objetivo



Para José Luis Salas, a grande expectativa é que pontos chave sejam transformados positivamente através da reestruturação da empresa, que visa a melhoria de seu serviço para toda a população.

"Melhorar o tempo de atendimento e oferecer o serviço com maior confiabilidade, e o mais importante, responsabilidade social de levar dignidade às comunidades, esse é nosso verdadeiro objetivo. Estamos falando de duas mil pessoas, e aí que temos o grande desafio, de treinamento, de realmente mudar a imagem da empresa, de como queremos levar o serviço aos nossos clientes", finalizou.

O programa "Conexão para o Futuro", consolidado nesta terça-feira (24), é uma iniciativa da Enel para promover empregabilidade | Foto: Layla Mussi

