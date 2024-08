Podium Games inaugura loja voltada para imersão gamer no Shopping Partage em SG

A mais nova arena gamer do Rio de Janeiro acaba de abrir suas portas no Shopping Partage na última terça-feira, dia 13/08. Oferecendo uma experiência interativa inovadora, a Podium Games oferece uma combinação única entre tecnologia e a construção de uma uma verdadeira comunidade. Voltada para entusiastas de jogos em geral, o objetivo da loja é agregar diferentes perfis de jogadores, desde aqueles mais casuais até aspirantes a profissionais, oferecendo a oportunidade de todos conhecerem diferentes plataformas de imersão em games, apresentando consoles e proporcionando um ponto de encontro para todos os gamers na região.

A loja conta com uma ampla variedade de estações de jogos, incluindo 10 computadores de alto desempenho, 7 consoles de última geração (PS5 e Xbox Series X e Nintendo Switch), um Flipper de 40" e 4 joysticks com 85.000 jogos, desde os mais clássicos como jogos atuais e 2 estações de realidade virtual (VR) com cockpit que prometem levar os jogadores a novos níveis de imersão. Além disso, a loja está equipada com um espaço temático retrô e uma área instagramavel, proporcionando aos visitantes um ambiente visualmente atraente e nostálgico.

"O objetivo da Podium Games é oferecer um espaço onde todos possam se divertir, competir e se conectar. Estamos muito empolgados em abrir nossa primeira loja em São Gonçalo e acreditamos que o Shopping Partage é o local ideal para reunir a comunidade gamer local", afirma Diego Itacolomy, fundador da Podium Games.

A Podium Games não é apenas um local para jogar, mas também um centro de eventos e lançamentos. A loja contará com uma estação móvel, projetada para acomodar eventos de lançamento de jogos independentes em parceria com desenvolvedores locais. Além disso, nossos monitores estão estrategicamente posicionados para a exibição de rankings de gameficação durante eventos e competições, permitindo assim que os jogadores acompanhem suas pontuações em tempo real e incentivando uma competição saudável e divertida.

Comprometidos em criar um ambiente inclusivo e acolhedor para todas as pessoas jogadoras, a Podium Games se preocupa em destacar a vontade de receber pessoas de idade, gênero ou nível de habilidade distintos. "Queremos que todos se sintam bem-vindos na Podium Games. É um espaço onde a diversão, a criatividade e a paixão pelos jogos se encontram", acrescenta Diego Itacolomy.

A empresa foi criada com a missão de proporcionar uma experiência de entretenimento única e inovadora, combinando tecnologia de ponta com uma forte ênfase em comunidade e inclusão. Localizada no Shopping Partage, em São Gonçalo, a loja oferece uma variedade de estações de jogos, desde computadores de alto desempenho até consoles retrô e realidade virtual, além de ser um espaço de eventos e lançamentos de jogos.



Serviço

Data de Inauguração: 13/08/2024

Horário de Funcionamento: Segunda a Quarta, das 11h às 21h; Sexta e Sábado, das 10h às 22h; Domingo, das 13h às 22h.

Local: Shopping Partage, São Gonçalo, Rio de Janeiro