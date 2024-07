FGTS: Lucro recorde em 2023 garante rendimento acima da inflação para o trabalhador

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) anunciou um lucro recorde de R$ 23,4 bilhões em 2023, quase o dobro do valor registrado em 2022. Essa ótima notícia para os trabalhadores significa que a distribuição dos lucros também deve ser recorde, com estimativas chegando a R$ 21 bilhões.

Para calcular o valor que você receberá, é importante considerar o saldo da sua conta em 31 de dezembro de 2023 e o percentual de distribuição a ser definido pelo Conselho Curador do FGTS.

Duas simulações já foram divulgadas. Na primeira 90% de distribuição com um fator multiplicador de 3,6620%, um saldo de R$ 10 mil renderia R$ 366,20. No cenário 2 (99% de distribuição) o fator multiplicador subiria para 4,8128%, resultando em R$ 481,30 para o mesmo saldo de R$ 10 mil.

A Caixa Econômica Federal tem até o dia 31 de agosto para creditar o valor do lucro na conta de cada trabalhador. A distribuição é feita de forma proporcional ao saldo em cada conta em 31 de dezembro do ano anterior.

Veja os valores distribuídos nos últimos anos

• 2023: R$ 12,7 bilhões

• 2022: R$ 13,2 bilhões

• 2021: R$ 8,12 bilhões

• 2020: R$ 7,5 bilhões

Simulação de valor a receber de distribuição dos lucros do FGTS

Simulação de valor | Foto: Divulgação

FGTS rende mais que a poupança e a inflação!

Uma ótima notícia para os trabalhadores é que, mesmo com a distribuição do lucro, o saldo do FGTS continuará a ser corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país. Isso significa que o rendimento do FGTS em 2023 foi de 8,4748%, superior à poupança (0,45%) e ao IPCA (3,8548%).

Consulte seu saldo:

• Pelo aplicativo FGTS

• Pelo site da Caixa (para quem tem conta no banco)

O que é o FGTS

O FGTS é um importante instrumento de proteção do trabalhador, oferecendo recursos em diversas situações, como: Demissão sem justa causa (recebimento do saldo mais multa de 40%); Aposentadoria; Doença grave; Compra de casa própria e outros.