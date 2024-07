Defensoria do Rio celebrará 70 anos com ação social em Niterói, no sábado

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ) realizará uma ação social no próximo sábado, dia 20 de julho, em comemoração aos seus 70 anos de existência. O evento ocorrerá no Caminho Niemeyer, em Niterói, das 9h às 15h, oferecendo uma variedade de serviços gratuitos à população.

Durante o evento, a DPRJ disponibilizará assistência para casos de pensão alimentícia, regularização de guarda e visitas, investigação e reconhecimento de paternidade, expedição de alvará para levantamento de FGTS, divórcio, dissolução de união estável e retificação de registro civil. Haverá também orientações sobre direitos do consumidor de baixa complexidade e a realização de exames de DNA.

A ação social também contará com a participação de diversas instituições parceiras como Detran, Caravana da Ciência e Firjan/Senai, que oferecerá cursos gratuitos.



"Não teria como a Defensoria comemorar seus 70 anos de outra maneira que não realizando o que fazemos de melhor: o atendimento ao público. Idealizamos essa celebração como uma grande oportunidade de prestar serviços à população, abrangendo alguns municípios do Estado. Serão realizadas ações em sete cidades diferentes, começando em Niterói, que é um município emblemático, onde a Defensoria surgiu na época do antigo Estado da Guanabara", ressaltou a coordenadora de programas Institucionais (COGPI) da DPRJ, Isabela Menezes.

Exposição Itinerante

Além dessas atividades, a ação também marcará o início da exposição itinerante “70 anos: do sonho à luta”, que celebrará as sete décadas de lutas e conquistas da instituição. A mostra percorrerá sete municípios do Estado do Rio de Janeiro: Niterói, Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Macaé, Volta Redonda e Rio de Janeiro. A exposição contará com painéis, um totem interativo e uma área lúdica, para que os visitantes possam descansar e se informar sobre a trajetória de 70 anos da instituição. Leia mais aqui (https://bit.ly/4cxbrZ7)

Confira a lista completa dos serviços que serão oferecidos na ação:

DPRJ

Pensão alimentícia;

Regularização de guarda e visitas;

Investigação de paternidade;

Expedição de alvará para levantamento de FGTS;

Reconhecimento de paternidade;

Divórcio;

Dissolução de união estável;

Retificação de registro civil;

Direitos do consumidor de baixa complexidade;

DETRAN

Emissão de identidade (é necessário levar certidão de nascimento ou casamento original);

FIRJAN/SENAI

Cursos gratuitos Firjan/Senai