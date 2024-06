Maricá: curso preparatório com inscrições abertas para a 2ª etapa do Pré-Uerj

A Prefeitura de Maricá está com inscrições abertas para o pré-Uerj, curso gratuito oferecido pela Secretaria de Educação que prepara os candidatos para as provas discursivas de ingresso na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), que acontecerão no dia 03 de dezembro. As inscrições vão até o dia 1º de julho, data de início da nova etapa de estudos, e podem ser feitas pelos números de Whatsapp (21) 99606-5198; (21) 96952-3981; (21) 98392-9373; (21) 96768-0093 e (21) 98150-5865.

O programa contém aulas de todas as disciplinas, incluindo Redação, História, Matemática, Biologia, Química, Português, Literatura, Geografia, Física e Inglês. O conteúdo on-line pode ser acessado gratuitamente no Youtube Pre-Uerj Maricá, disponível a todos os estudantes interessados em ingressar na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Para participar do curso preparatório, é necessário que os alunos tenham feito o primeiro exame de qualificação realizado no último dia 09 de junho.

Neste ano, 60 alunos do curso preparatório da Prefeitura conseguiram conceito A na primeira etapa da prova, 85 alcançaram o conceito B e 79 conquistaram a nota C.

A equipe do Pré-Uerj Maricá é a mesma do tradicional Pré-Enem Popular Iara Iavelberg. O preparatório oferece benefícios exclusivos, acompanhamento pedagógico individualizado, gravações de aulas no YouTube, atendimento individualizado e personalizado da coordenação e equipe gestora, professores altamente qualificados para tirar todas as suas dúvidas.

Projeto Pré-Uerj

Fundado em 2018, no ano de 2022 o Pré-Uerj ganhou o prêmio Paulo Freire, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), na categoria experiência pedagógica de ensino a distância. Na última edição, 105 estudantes foram aprovados em diversas carreiras, incluindo medicina, direito, engenharia e psicologia.

Desde a pandemia, tornou-se online e passou a ter estudantes de todo o Rio de Janeiro e até alguns alunos de outros estados como São Paulo e Minas Gerais. Seu objetivo é proporcionar uma preparação de qualidade para as duas etapas da prova da UERJ, com aulas on-line abertas e ao vivo em 2024, contribuindo para que jovens de Maricá e de todo o estado tenham acesso à universidade pública do Rio de Janeiro.

O projeto conta com a coordenação pedagógica de William Campos.