Programa Oportunidades acontece nesta quarta-feira em SG

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com apoio da Subsecretaria de Trabalho, realiza nesta quarta-feira (29), mais uma edição do “Programa Oportunidades”, das 10h às 17h, no primeiro piso do shopping Pátio Alcântara.

O programa tem objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços da Casa do Empreendedor e do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Durante a realização do programa serão feitos encaminhamentos de vagas de emprego, através de equipes do Sine, cadastros de Microempreendedor Individual (MEI), alvará e regularização de débitos.



Serviço:

O “Programa Oportunidades” será realizado no Pátio Alcântara que fica na Rua Carlos Gianelli, s/n – Alcantara. A ação será realizada no 1º andar em frente à escada rolante. Nesta quarta-feira (29), das 10h às 16h.