São Gonçalo oferece 10 cursos gratuitos de graduação pelo Cederj; saiba quais

No polo do município, localizado no Gradim, estão sendo oferecidas 445 vagas em 10 cursos de graduação na modalidade de educação semipresencial - Foto: Divulgação

Quem deseja aproveitar os cursos oferecidos pelo Consórcio Cederj (Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro) em São Gonçalo tem até o dia 26 de maio de 2024 para se inscrever no Vestibular 2024.2. No polo do município, localizado no Gradim, estão sendo oferecidas 445 vagas em 10 cursos de graduação na modalidade de educação semipresencial. Todas as informações estão disponíveis em www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2024-2/.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 89,90 e deverá ser paga até 27 de maio de 2024. O concurso contará com aproveitamento de notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os cursos oferecidos no Polo de São Gonçalo são de Ciências Biológicas, Segurança Pública, Engenharia de Produção, Física, Química, Ciências Contábeis, Administração, Computação, Turismo e Matemática.

Ao todo, o concurso oferece 7358 vagas em 16 cursos de graduação na modalidade de educação semipresencial, nos polos regionais do Cederj, administrados pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Universidades - Os aprovados no Vestibular Cederj 2024.2 serão estudantes de sete instituições de ensino superior que compõem o Consórcio Cederj: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).