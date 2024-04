Rio amplia campanha de vacinação contra a gripe para população a partir dos seis meses de idade

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) ampliou, neste sábado (6/4), a campanha de vacinação contra a influenza para toda a população a partir dos seis meses de idade. O município tem em estoque 600 mil doses do imunizante contra a gripe, que já estava disponível para grupos prioritários desde 21 de março. A vacina protege contra três sorotipos diferentes da doença: H1N1 Victoria, H3N2 Tailândia e B Áustria.

"É uma vacina muito importante porque protege a população contra três sorotipos diferentes de gripe", disse o secretário municipal de saúde, Daniel Soranz.

Terminado o estado de emergência de saúde pública por dengue na cidade do Rio de Janeiro, todos os 11 polos de atendimento da doença provocada pelo Aedes Aegypti foram convertidos em pontos de vacinação contra a influenza, enfermidade que tende a dominar o panorama epidemiológico nas próximas semanas. No momento há 193 pessoas internadas na cidade devido a complicações da gripe, que já causaram este ano 13 óbitos.

Com a proximidade do inverno e o aumento de casos de gripe, a SMS alerta a população para se vacinar. A dose é anual: quem se vacinou no ano passado precisa tomar uma nova dose este ano. Para quem já tomou o imunizante, o esquema vacinal é de dose única.

Vale ressaltar que a vacina contra a gripe é segura. As únicas exceções para precaução são pessoas com histórico de alergia grave em dose anterior do imunizante. Não há indicação para crianças menores de seis meses de idade. Em caso de dúvidas, os serviços municipais de saúde poderão avaliar e dar as devidas orientações.

As doses já estão disponíveis nas 238 unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde (de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h); no Super Centro Carioca de Vacinação, que funciona de domingo a domingo, das 8h às 22h, no complexo do Hospital Municipal Rocha Maia, em Botafogo, Zona Sul; e no Super Centro Carioca de Vacinação, unidade Campo Grande, que está localizado no ParkShoppingCampoGrande, aberto no mesmo horário praticado pelo centro comercial.