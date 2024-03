MEC está com inscrições abertas para cursos de idiomas gratuitos online

O Ministério da Educação (MEC) está com inscrições abertas para diversas turmas em curso online gratuito de inglês, espanhol e outros idiomas. Os cursos acontecem por meio da plataforma Aprenda Mais, que tem o objetivo de capacitar 820 mil estudantes até 2025 no curso online gratuito.

A iniciativa ocorre por meio online gratuito e massivo, tendo em vista o novo cenário de formação que se utiliza de ferramentas de educação a distância, para apoiar o desenvolvimento das pessoas em ambiente virtual.

A plataforma foi lançada com a disponibilização de cursos no formato Massive Open Online Course (MOOC) da Rede federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com a possibilidade de emissão de certificados aos concluintes.

Os cursos, portanto, possuem em média 40 horas de duração e são ofertados por áreas de conhecimento: ambiente e saúde; ciências exatas; ciências humanas; desenvolvimento educacional e social; gestão e negócios; idiomas línguas e literatura; informação e comunicação; produção alimentícia; produção cultural e design; recursos naturais; segurança e turismo, hospitalidade e lazer.

No curso online gratuito de inglês, são oferecidas 6 opções de turmas, cada uma com um objetivo:

Inglês 1 – Turma 2024A – identificação e caracterização pessoal; localização no tempo e no espaço.

Inglês 2 – Turma 2024A – meios de transporte; família; rotina e hábitos – em casa.

Inglês 3 – Turma 2024A – rotina e hábitos; alimentação e lista de supermercado; vestuário.

Inglês 4 – Turma 2024A – condições climáticas, present simple e present continuous; esportes e lazer; gostos e preferências. Também habilidades; adverbs of manner; partes da casa e mobiliário, verbos modais can e may; possessive pronouns.

Inglês 5 – Turma 2024A – restaurante, alimentação e bebidas; saúde, corpo humano e doenças; locais e atividades de lazer.

Inglês 6 – Turma 2024A – adjectives, travel, courses’ review from 1 to 6.

São mais de 180 horas de cursos, que contam com certificação gratuita ao final. Há ainda, as opções de curso Literatura, Espanhol, Francês e outros.

Inscrições

Para se inscrever no curso online gratuito é só acessar o site da plataforma Aprenda Mais. E clicar na opção Idiomas, Línguas e Literatura e escolher o curso desejado.