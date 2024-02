Drograria Venancio abre novas vagas de emprego

A Drogaria Venancio está recrutando novos colaboradores para preencher mais de 120 vagas

de emprego. Estão abertas oportunidades para farmacêutico, atendente de loja, operador de

caixa, fiscal de loja, conferente, auxiliar de serviços gerais e balconista de medicamentos. As

vagas são para os municípios do Rio de Janeiro, Niterói e Angra dos Reis.

Para ver todas as oportunidades e se inscrever, basta acessar o site



https://drogariavenancio.abler.com.br/. As vagas são atualizadas semanalmente também na

página da empresa no Linkedin.

Entre os benefícios oferecidos pela Drogaria Venancio estão convênios com instituições de



ensino, assistência médica e odontológica, vale transporte, auxílio alimentação, benefícios

SESC, entre outros.

Confira algumas oportunidades:

Vagas | Foto: Divulgação

Venancio

A Drogaria Venancio nasceu na Tijuca, na Praça Saens Pena. Possui hoje 118 lojas e está presente em nove municípios do Estado do Rio de Janeiro. Segundo rankings da Abrafarma, é uma das maiores redes de drogarias do país e alcança outros estados por meio das vendas em seus canais digitais. Estão disponíveis ao consumidor a venda por meio do site (venancio.com.br), televendas (21 3095-1000), whatsapp, aplicativo, Rappi, Ifood, Compre e Retire e Shipping from store.