Últimos dias para cadastro de comerciantes no Centro de Tradições Nordestinas

A Prefeitura de São Gonçalo alerta aos comerciantes interessados em comercializar comidas típicas ou produtos de artesanato no Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, para ficarem atentos aos últimos dias para inscrições no edital de chamamento público da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas. O prazo encerra na sexta-feira, dia 2 de fevereiro.

Podem concorrer às vagas pessoas físicas e jurídicas. Ao todo, serão oferecidas 21 vagas para ocupação das cabines destinadas para a comercialização de gastronomia ou empório/artesanato. É importante destacar que ficou determinada a exposição e venda de produtos originários ou derivados da cultura nordestina, com 60%, no mínimo, da totalidade das mercadorias comercializadas em cada uma das barracas.

Os interessados devem ir pessoalmente até a Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, que fica na Avenida Presidente Kennedy, 425, na loja 226 do Partage Shopping. O atendimento é feito das 10h às 12h e das 14h às 16h30, de segunda a sexta.

Aqueles que já expõem no Centro de Tradições Nordestinas e estão em débito com a administração receberam isenção das dívidas pela ocupação do espaço. O período de isenção é válido de 20 de março de 2020, em razão da pandemia da Covid-19, até 31 de dezembro de 2023, de acordo com publicação no Diário Oficial do município.

O cronograma do chamamento pode ser consultado no seguinte endereço virtual:

https://do.pmsg.rj.gov.br/diario/2024_01_17.pdf