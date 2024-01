São Gonçalo orienta população para doenças após enchentes

A Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo alerta a população para os cuidados nos dias chuvosos, principalmente com casos de enchentes, e vigilância nos dias subsequentes por conta das doenças causadas por água contaminada, como a leptospirose e hepatite A.



A principal doença causada por água contaminada em dias de chuva costuma ser a leptospirose. Ela é uma zoonose (doença infecciosa transmitida entre animais – normalmente ratos – e pessoas) e seus principais sintomas são febre, dor de cabeça e dores musculares.

Caso o gonçalense tenha estes sintomas e tenha ficado exposto a enchentes, alagamentos, lama, fossa, esgoto, lixo e entulhos, deve procurar uma unidade de urgência e emergência, preferencialmente as Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luiza.

“A leptospirose é transmitida quando a pessoa com qualquer machucado tem contato com a urina de animais infectados. Ela também pode ser transmitida, através da pele, quando a pessoa fica por longos períodos em água contaminada. Sempre que possível, deve-se proteger pés e mãos do contato com a água suja, usando botas e luvas, principalmente quem tem algum ferimento no corpo”, explicou a subsecretária de Saúde Coletiva, Ana Cláudia Pinnas.

O período de incubação da doença varia de 1 a 30 dias (média de 5 e 14 dias). A fase inicial é caracterizada pelo aparecimento repentino de febre acompanhada de dor de cabeça, dores musculares, falta de apetite, náuseas e vômitos. Também podem ocorrer diarreia, dores articulares, sensibilidade à luz (fotofobia), dor ocular e tosse.

Além da leptospirose, as enchentes podem trazer outras doenças como a hepatite A, que tem a transmissão relacionada às condições de saneamento básico e higiene pessoal. Normalmente, ela é transmitida por meio de alimentos mal lavados ou ingestão acidental de água contaminada da chuva e não tem sintomas. Mas, quando acontece, são febre, pele e olhos amarelados, náusea e vômitos, mal-estar, desconforto abdominal e falta de apetite.

Outra doença comum e que pode estar relacionada às enchentes é a diarreia. Se não for tratada adequadamente, ela pode evoluir para uma desidratação grave e levar ao óbito.

A febre tifóide é outra enfermidade que pode ter a incidência aumentada nesse período. Transmitida por bactéria, provoca febre alta, dores de cabeça, mal-estar geral, falta de apetite, retardamento do ritmo cardíaco, aumento do volume do baço, manchas rosadas no tronco, prisão de ventre ou diarreia e tosse seca. É transmitida pela ingestão de água ou de alimentos contaminados com fezes humanas ou com urina contendo a bactéria.

Medidas de prevenção e higiene

✓ Após as enchentes, o ideal é lavar o local com hipoclorito de sódio a 2,5% colocando 2 xícaras de chá (400 ml) para cada 20 litros de água. A caixa d’água também deve ser limpa e lavada com solução de hipoclorito de sódio 2,5% na proporção de 1 litro para cada 1.000 litros de água do reservatório. Só após a higienização, a caixa d’água pode ser enchida. Antes de usar a água, deve-se abrir todas as torneiras da casa por alguns segundos para entrada da água clorada na tubulação doméstica. Aguardar 1 hora e 30 minutos para que ocorra a desinfecção do reservatório e das tubulações;

✓ Manter ambientes livres de lixo, entulhos e restos de materiais de construção, o que favorece o abrigo de roedores;

✓ Não deixar os alimentos dos animais expostos por longo período;

✓ Descartar o lixo que deve ser acondicionado corretamente em sacos e latas de lixo vedados e longe do alcance de animais para recolhimento pelo serviço de limpeza urbana;

✓ Manter terrenos, quintais e jardins, murados, capinados e limpos, livres de lixo e entulhos;

✓ Utilizar água potável, filtrada, fervida ou clorada para consumo humano.

Unidades de urgência e emergência 24h

✓ Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia;

✓ Prontos-socorros Central (PSC) e Infantil (PSI), ambos no Zé Garoto