Prato Feito de Amor: 1,8 mil brinquedos serão distribuídos nas 19 Cozinhas Comunitárias Cariocas

As Cozinhas Comunitárias Cariocas terão este ano um Natal diferente. Nesta segunda-feira (25), além das refeições gratuitas, serão distribuídos 1.800 brinquedos para as crianças beneficiárias do projeto da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), dentro da campanha Prato Feito de Amor.

Além de bonecas e carrinhos, serão distribuídos jogos da memória, bolas, ursinhos, máscaras, entre outros brinquedos. Nas cozinhas da Ilha do Governador e de Nova Sepetiba, na Zona Oeste, o secretário Everton Gomes se juntará, a partir das 10h30, à equipe do programa Prato Feito Carioca para fazer a distribuição dos presentes para a garotada.

"Vamos levar, neste Natal, alegria às crianças que frequentam as nossas 19 cozinhas comunitárias. Quero fazer um agradecimento especial aos empresários e a todos os cariocas que se uniram nessa corrente de solidariedade e participaram da campanha Prato Feito de Amor", disse o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes.

Leia também:

ProconRJ orienta consumidores sobre troca de presentes após o Natal

Rio tem quase 3 mil vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz

A cozinha comunitária da Ilha do Governador, administrada pela SMTE em cogestão com Instituto Socioeducacional Reaprender, do Grupo de Estudos Integrais Demétrius (GEID), fica na Rua Romancista, 96, Freguesia, na Ilha do Governador. Já a de Nova Sepetiba, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e o Centro Social Amigos da Comunidade Nova Sepetiba, com cogestão da Desenvolvimento de Assistência Múltipla (DESAM), fica na Avenida 2, 360.

Mais de 2,7 milhões de refeições servidas em 18 meses

O Programa Prato Feito Carioca, mantido pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, já serviu mais de 2,7 milhões de refeições desde a sua inauguração, em junho de 2022. As 19 Cozinhas Comunitárias Cariocas estão instaladas na Maré, Realengo, Mangueira, Andaraí, Catumbi, Bento Ribeiro, Tanque, Costa Barros, Anchieta, Acari, Beira Rio, Vila Kennedy, Guaratiba, Campo Grande, Vila Aliança, Nova Sepetiba, Ilha do Governador, Terreirão e Cosmos.

Destinado a pessoas e trabalhadores em situação de vulnerabilidade econômica, o Prato Feito Carioca serve, diariamente, em cada uma de suas cozinhas, pelo menos 280 refeições de 560 gramas – todas balanceadas e supervisionadas por nutricionistas. E mais: os seus beneficiários também são inseridos nos programas Trabalha Rio, com oportunidades de emprego em empresas parceiras, e Rio+Cursos, de qualificação profissional.