'Jornada da Inclusão': Trabalha Rio cadastra pessoas com deficiência em vagas de emprego

Jornada da Inclusão pretende promover a inclusão de pessoas PCDs no ambiente de trabalho e a diversidade - Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio

O Trabalha Rio participa, nesta terça-feira, da “Jornada da Inclusão, Mais Inclusão e Menos Capacitismo”, no Planetário do Rio. As pessoas com deficiência poderão se cadastrar no programa da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio (SMTE). Neste ano, foram oferecidas 2.733 vagas voltadas para estes trabalhadores em empresas parceiras da SMTE.

“De acordo com nosso Observatório do Trabalho, dos 3.405 encaminhamentos para processo seletivo, apenas 160 pessoas com deficiência conquistaram, de fato, um trabalho. O número é muito baixo. Por isso, temos intensificado as nossas ações em defesa da inclusão”, explica Everton Gomes, secretário municipal de Trabalho e Renda do Rio.

Além do balcão de emprego e de assistência jurídica, serão realizadas palestras, oficinas, espetáculo teatral e show no Planetário. Tudo gratuito e voltado para as pessoas com deficiência. As inscrições para a participação no evento ainda podem ser feitas nos perfis de Instagram do Trabalha Rio (@trabalha.rio), da Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência (@smpdrio) e do Planetário (@planetariodorio).



A “Jornada da Inclusão” começa às 9 horas. E, às 10h30, o público será convidado a embarcar em uma visita guiada pelo Museu do Universo. Na programação, também estão incluídos sorteios, oficinas de pintura e libras e, entre outras palestras, a de “Emprego Apoiado – Política de Equidade para a Inclusão Laboral da Pessoa com Deficiência”, com a subsecretária Flávia Cortinovis, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. O evento também contará com apresentação musical.

De acordo com a secretária municipal de Pessoa com Deficiência do Rio, Helena Werneck, a Prefeitura do Rio vem trabalhando para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, firmando inclusive parcerias com diversas instituições. “Atuamos em várias frentes nos sete Centros municipais de Referência da Pessoa com Deficiência e nas cinco moradias assistidas, por meio do desenvolvimento de políticas públicas como Emprego Apoiado, Linguagem Simples e Eu me Protejo, de proteção contra violência infantil”, assinala a secretária.

O presidente da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro, Renan Uccelli, afirma que a instituição vem investindo, cada vez mais, na democratização da ciência, da educação e da diversão. “O Planetário sempre abriu suas portas para a inclusão. E é muito importante promovermos esse encontro para discutirmos formas de ampliarmos as ações para as pessoas com deficiência”, defende.

O Planetário do Rio fica na Rua Vice-Governador Rubens Berardo, 100, na Gávea.