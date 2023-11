Terceira Idade forma turma do Curso de Corte e Costura - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas para a Terceira Idade, formou nesta quinta-feira (16/11), na unidade Centro da Casa da Terceira Idade, 15 alunos do Curso de Corte e Costura. Durante o evento, houve um desfile de moda com figurinos confeccionados pelas alunas da professora Adelir da Costa Sá (Derli). O curso, que tem duração de três meses, é gratuito e está com inscrições abertas para a primeira turma de 2024.

“Mais uma turma formada. É sempre muito importante incentivarmos os nossos idosos na prática de cursos e atividades físicas. Estão todas de parabéns!”, disse o secretário de Políticas para a Terceira Idade, Tatai.



A Secretaria de Políticas para a Terceira Idade é composta por três casas e quatro núcleos que ofertam ações de inclusão, atividades de recreações e cursos com o intuito de proporcionar um amadurecimento saudável. Dentre as atividades há alongamento, ginástica, dança cigana, papietagem, zumba, fisioterapia, patch aplique, reflexologia, hidroginástica, corte e costura, manicure, canto em inglês, podólogo, massoterapia, canto em português, pedicure, reiki, tai chi chuan, cabeleireiro, artesanato, dança de salão, pintura em tecido, dança criativa e árabe.



Na Casa da Terceira Idade do Centro de Maricá também funciona o programa Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI), em parceria com a Secretaria de Educação, que tem por objetivo oferecer oportunidade a idosos e estimular a conclusão do Ensino Fundamental (1º e 2º ciclos).



Inscrição para oficinas da Terceira Idade



Para realizar a inscrição, os idosos devem ir à Casa da Terceira Idade, portanto atestado médico original e cópia (somente para atividade física) apto para realização das atividades, uma foto 3×4, cópias de identidade, cópia do CPF e comprovante de residência. Mais informações sobre as oficinas e atividades da Secretaria podem ser obtidas pelo número (21) 99570-6685.