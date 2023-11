Rede de ginástica para o cérebro 'Supera' anuncia nova unidade em Niterói

Em um mundo hiperconectado, torna-se cada vez mais difícil garantir o foco e a atenção plena. As múltiplas tarefas se camuflam de produtividade, de tal forma que não percebemos o quanto a atividade cerebral pode estar sendo sobrecarregada pela nossa atenção fragmentada. Os lapsos de memória se tornam cada vez mais comuns. A partir desse cenário, o Supera, rede de ginástica para o cérebro, expande a sua atuação e pretende inaugurar uma nova unidade em Itaipu ainda este ano.

Com mais de 17 anos de história, aproximadamente 250 mil alunos treinados e 300 unidades espalhadas pelo Brasil, os números do Supera impressionam. Os objetivos principais envolvem o estímulo das habilidades cognitivas dos alunos – como memória, concentração e criatividade - e o desenvolvimento das habilidades socioemocionais - como autoestima e resiliência. O tratamento é respaldado na neurociência, com aulas realizadas apenas uma vez por semana, duração de 2 horas e turmas de, no máximo, 10 alunos. Além disso, a equipe de especialistas da rede fornece feedbacks trimestrais aos alunos e familiares.

É uma megaoperação. Para se ter ideia, somente na unidade de Icaraí são 29 turmas, o que faz com que essa escola seja uma das maiores de toda a rede. “Focamos não só em pessoas que já tiverem algum tipo de comprometimento cognitivo, mas também em um público saudável, que quer melhorar a memória e a concentração, por exemplo. Estamos falando de uma prática que fortalece as conexões entre os neurônios, proporcionando um envelhecimento e uma vida mais saudável para esses alunos”, afirma Saulo Lino, diretor das franquias de Niterói.

A falta de atenção induz a erros, retrabalho e produtividade reduzida. A fim de estimular especialmente a memória e o raciocínio lógico, os alunos do Supera são confrontados com desafios cognitivos variados, jogos de tabuleiro, palavras cruzadas, leituras e atividades manuais. Para entrar em uma das turmas, basta que o indivíduo tenha mais de 6 anos de idade e seja alfabetizado. A rede ainda oferece uma aula grátis, experimental, para aqueles que desejam conhecer mais sobre a ginástica cerebral.

Embora a presença de idosos seja mais significativa nas escolas de Niterói (Charitas e Icaraí), espera-se que a inauguração em Itaipu contemple um nicho mais jovem. “Em Icaraí, como grande parte da população é composta de idosos, é essencial ter um ambiente preparado e com profissionais capacitados para o estímulo cognitivo desses alunos. Mas focamos também no atendimento de crianças e adolescentes. A rede transmite confiança, autoconhecimento e socialização para o nosso público, aplicando desafios lógicos e com dificuldades crescentes. A memória dos alunos é estimulada dentro de sala de aula com exercícios preparados por neuropsicólogos e neuropsiquiatras da rede. Para mim o Supera comunica qualidade de vida.”, afirma Julia Rocha, gestora pedagógica da unidade de Icaraí.

Tão importante quanto o incentivo a uma alimentação balanceada e a prática de exercícios físicos, é a inserção dos estímulos corretos para o cérebro pensando em um envelhecimento com saúde e consciência. A longevidade, afinal, depende do estilo de vida e das escolhas que são feitas hoje.

Serviço

Supera - Niterói

Endereços: Rua Gavião Peixoto, 70, loja 201 - Icaraí

Madre Maria Victória, 90, loja 504 – Charitas

(21) 2611-4825 / (21) 2704-0012 / (21) 98904-0012

@supera.niteroi